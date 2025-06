video suggerito

Forte odore di gas nel Milanese, intervengono diverse unità dei vigili del fuoco: cosa sta succedendo Alle prime ore di questa mattina alcuni cittadini residenti nei comuni di Basiano, Pessano con Bornago, Cambiago, Gessate, Malatesta e Basiano, hanno segnalato un forte odore di gas sprigionatosi nell'aria. Sul posto sono intervenute diverse unità dei vigili del fuoco e il nucleo specializzato Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico). Ecco cosa sta succedendo.

A cura di Giulia Ghirardi

Dalle prime ore di questa mattina, giovedì 26 giugno, i vigili del fuoco di Milano sono al lavoro nei comuni di Basiano, Pessano con Bornago, Cambiago, Gessate, Malatesta e Basiano, tutti situati a pochi chilometri dalla città di Milano, dopo aver ricevuto la segnalazione di alcuni cittadini che allertavano riguardo a un forte odore di gas sprigionatosi nell'aria.

L'intervento dei vigili del fuoco

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, intorno alle ore 8:00 di questa mattina sul posto sarebbero intervenuti quattro mezzi e l'unità specializzata dei Vigili del Fuoco, il nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) con personale delle aziende distributrici del gas sul territorio per cercare di capire l'origine della perdita. Stando a quanto riferito dagli operatori, dai primi rilievi si escluderebbe la perdita di metano quale origine del forte odore di gas percepito dai cittadini e dalle cittadine residenti nei comuni milanesi che hanno lanciato l'allerta. Potrebbe, invece, trattarsi di una fuoriuscita di mercaptano, un odorizzante noto per l'odore sgradevole e usato spesso come odorizzante per gas naturale e Gpl.

In ogni caso, riguardo a tali fatti, sono state avvisate la Prefettura e l'Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) della Lombardia che si sono recate nell'area della Martesana per monitorare la situazione e ricostruire quale sia l'origine del forte odore di gas.

L'origine della perdita

In seguito alle ispezioni tecniche che si sono volte nel corso della mattinata, il nucleo NBCR del Comando di Milano ha confermato che si tratterebbe proprio di una perdita di mercaptano. L'origine sarebbe una cabina di decompressione ubicata nel comune di Basiano in via Alfieri. Al momento, si sta procedendo alle operazioni di bonifica del terreno dove si è registrato lo sversamento della sostanza.