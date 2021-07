in foto: (Immagine di repertorio)

Una disattenzione, oppure un leggero malore: non si sa cosa sia accaduto a Giorgio Elvio Perini, 56enne di Cusano Milanino che ieri, in sella alla sua moto, stava percorrendo la tangenziale di Fino Mornasco, paese in provincia di Como. Fatto sta che il motociclista ha perso il controllo della sua due ruote Honda ed è finito contro il guard rail: l'impatto è stato violento e non ha purtroppo lasciato scampo al 56enne.

L'incidente in tangenziale: il motociclista è morto sul colpo

La Lombardia registra così un'altra vittima della strada: l'incidente mortale, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 21 di ieri, giovedì 1 luglio, lungo la tangenziale finese, bretella stradale che scavalca Fino Mornasco. Non è chiaro quale sia stata la causa che ha fatto perdere il controllo della motocicletta al 56enne: dopo l'urto contro la barriera di metallo l'uomo è stato scaraventato sull'asfalto, poco lontano dalla moto. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118, oltre ai carabinieri della stazione di Cantù e ai vigili del fuoco. Per il 56enne non c'era ormai più niente da fare: l'uomo è morto sul colpo.

Il motociclista ha fatto tutto da solo: nessun altro veicolo coinvolto

I rilievi effettuati sul luogo dell'incidente da parte dei carabinieri hanno chiarito che nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro: il motociclista ha perso il controllo della due ruote mentre affrontava una curva per motivi che resteranno poco chiari. Alla famiglia e agli amici del centauro resta il dolore per l'improvvisa scomparsa del loro caro.