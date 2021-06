Un uomo di 49 anni è morto la scorsa notte dopo che si è schiantato con la sua moto contro un guard rail a San Giuliano Milanese, in provincia di Milano. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente: sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso per capire cosa possa essere successo. In particolare se l'uomo abbia perso il controllo del mezzo.

Il motociclista è morto sul colpo

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato intorno all'una di notte. L'incidente si è verificato in via Emilia. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Per l'uomo però non c'è stato nulla da fare: gli operatori infatti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il motociclista infatti è morto sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri di San Donato che adesso stanno indagando sul caso.

Incidente stradale a Lecco: morto un ragazzo di 29 anni

Solo tre giorni fa un ragazzo di 29 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Lecco. Il ragazzo era in sella alla sua moto Yamaha quando per cause ancora da ricostruire si è scontrato contro un'auto. Il 29enne è morto sul colpo: vano quindi il tentativo di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118 arrivati con due ambulanze, un'automedica e un elicottero. L'automobilista invece, un uomo di 44 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Lecco. Non dovrebbe versare in condizioni critiche. Adesso le forze dell'ordine cercheranno di capire la dinamica dell'incidente e accertare varie responsabilità.