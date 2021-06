in foto: Enrico Centali (Facebook)

Un ragazzo di 29 anni, Enrico Centali, è morto ieri in un incidente stradale avvenuto sulla nuova Valsassina a Lecco. Il tragico episodio, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 17 di ieri, domenica 13 giugno, in una galleria tra il raccordo della Statale 36 e la Milano-Lecco, nella tratta Poggi 3 a Lecco. La vittima era in sella alla sua moto Yamaha: per cause da accertare si è scontrato contro un'auto guidata da un uomo di 44 anni.

L'impatto è stato molto violento e non ha purtroppo lasciato scampo al 29enne. I soccorritori del 118, giunti sul posto a bordo di due ambulanze, un'automedica e un elicottero, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane motociclista. Anche l'automobilista è rimasto ferito nell'impatto: è stato soccorso in codice giallo e trasportato all'ospedale di Lecco, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Grande il dolore dopo la notizia della scomparsa di Centali: il ragazzo, soprannominato dagli amici Ciko, aveva studiato all'Istituto superiore statale "P. A. Fiocchi" di Lecco ed era originario di Mandello del Lario.

Forse un'imprudenza all'origine dell'incidente

Le operazioni di soccorso e i successivi rilievi della polizia stradale si sono protratti a lungo, portando alla chiusura fino in serata della galleria e del tratto di strada in cui si è verificato l'incidente, con inevitabili conseguenze per il già intenso traffico domenicale. Gli accertamenti della polizia dovranno servire a chiarire se all'origine dello scontro tra i due veicoli possa esserci stata, come ipotizzato, un'imprudenza commessa dal giovane motociclista: avrebbe tentato un sorpasso azzardato, trovandosi di fronte l'auto.