Film porno appare per errore sull’insegna luminosa di una farmacia a Sesto San Giovanni

A cura di Giorgia Venturini

Scandalo in una farmacia di Sesto San Giovanni. Ha trasmesso per errore sull'insegna luminosa le immagini di un film porno. A segnarlo sono stati alcuni passanti, stupiti nel vedere le immagini hot di fianco alla classica croce verde della farmacia. Qualcuno ha poi ripreso tutto con il telefono e ha pubblicato sui social. Ora si sta pensando come sia stato possibile un fatto simile: tra le ipotesi più probabili quello che si sia trattato di un attacco hacker. I primi a essere increduli sono stati proprio i farmacisti che hanno cercato di risolvere in breve tempo possibile quello che stava accadendo.