Video porno appare sull’insegna della farmacia, il titolare: “Non è uno scherzo, ma attacco hacker” Un video porno è apparso sull’insegna di una farmacia di Sesto San Giovanni. Il titolare, sentito da Fanpage.it, ha escluso l’ipotesi scherzo. La polizia postale sta indagando su un attacco hacker ai danni della società esterna che gestisce il display.

A cura di Enrico Spaccini

"È durato meno di 15 minuti, non di più", comunque un tempo considerevole per un video porno che appare su un'insegna di una farmacia. A raccontarlo a Fanpage.it è il dottor Alessandro Gandolfi, da 10 anni titolare della Farmacia del Rondò di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Sul caso sta indagando la polizia postale: si tratterebbe, infatti, di un attacco informatico alla società che gestisce questo tipo di display.

"Un mucchio di gente fissava l'insegna e ridacchiava"

Con questo gesto che alcuni definirebbero goliardico, l'hacker ha voluto dimostrare di poter entrare con facilità nella rete di quella società e di poter proiettare ciò che più gli aggrada. "Io ero qui dentro che lavoravo – racconta il dottor Gandolfi – quando mi ha chiamato un cliente da fuori dicendomi: ‘Guarda che c'è un video porno che sta girando sulla tua insegna'. Pensavo fosse uno scherzo", ma era tutto vero. Quando il titolare della farmacia si è affacciato verso piazza IV novembre di Sesto San Giovanni "un mucchio di gente fissava l'insegna e ridacchiava". Uno spettacolo durato pochi minuti, interrotto poco dopo togliendo la corrente al display. Anche se sui social hanno iniziato a girare video e foto di quanto accaduto.

Le indagini della polizia postale

"Non può essere stato nessuno di noi, non abbiamo gli accessi per modificare l'insegna", spiega Gandolfi. A gestire la tipica croce verde a led è una società esterna. "Quando gli abbiamo chiesto una spiegazione per quanto accaduto ci hanno risposto che non si prendono alcuna responsabilità. Questo sulla denuncia lo abbiamo specificato". Ora sarà compito della polizia postale individuare l'autore dell'attacco informatico. "Dicono che sarà veramente difficile capire cosa sia successo", conclude il titolare della farmacia.