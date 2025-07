A processo per stalking, Morgan attacca ancora in video Angelica Schiatti: “Non mi interessi, sei una psicopatica”

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Marco Castoldi (Morgan) e Angelica Schiatti

"Perché continui a rompermi le pa**e? Che vuoi dalla mia vita? Non mi interessi! Ficcatelo in testa. Questa qui vuole diventare famosa tirandomi in mezzo. Angelica Schiatti che mi sta diffamando, mi ha denunciato per persecuzione, senza motivo. Ragazzi, ma vi rendete conto che siamo di fronte a una psicopatica?". A parlare in un video su Instagram, pubblicato e rimosso poco dopo, è Marco Castoldi, in arte Morgan, oggi a processo, accusato di stalking e diffamazione aggravata ai danni dell'ex fidanzata e cantautrice Angelica Schiatti.

"Le continue dichiarazioni di Morgan sui social sono gravissime. Sta mettendo in atto una pericolosa inversione dei ruoli tra vittima e carnefice", ha spiegato a Fanpage.it Maria Nirta, avvocata che assiste la cantautrice. "Per questo sto lavorando a una richiesta di misura cautelare nei confronti del signor Castoldi. Angelica Schiatti? Sta veramente molto male. È la continuazione del reato, lui non ha mai smesso di fare dichiarazioni contro di lei e pubblicare contenuti infamanti. Il compagno (il cantautore Calcutta) viene apostrofato "il porco con cui sali sul palco". E ogni volta si trova dentro un vortice, non si vede la fine".

Una fine che sembra allontanarsi sempre di più. Nell'ultima udienza del processo, infatti, la difesa di Castoldi ha sollevato un'eccezione di legittimità costituzionale su cui il giudice si è riservato di decidere il prossimo 9 settembre. Così, il rischio che il processo (partito da una denuncia ancora nel 2020) si dilunghi fino a data da destinarsi si fa sempre più concreto. E, nel frattempo, le dichiarazioni pubbliche di Castoldi nei confronti dell'ex continuano. L'ultima, fatta attraverso un video pubblicato su Instagram e subito rimosso, risale a questa notte, a cavallo tra il 2 e il 3 luglio.

"Vorrei dire a questa cantante Angelica Schiatti che mi sta diffamando: non ti voglio, non mi interessi, non parlo di te, non ti cerco", ha urlato Castoldi sui social. "Mi stai devastando la vita, a me e alle mie figlie, che non hanno nessuna colpa e non possono subire la mia angoscia perché ho una folle che mi perseguita perché le serve per avere successo. Questa che dice delle balle pazzesche, delle putt***te perché vuole fare successo. Ma chi ti si inc**a? Che ca**o vuoi da me? La persecutrice sarai tu".