Chi è Angelica Schiatti, la cantautrice che ha denunciato Morgan per stalking ora fidanzata con Calcutta

Angelica Schiatti è la cantautrice finita sotto i riflettori per la sua vicenda personale. La cantante ha denunciato il suo ex compagno Morgan per stalking. Una vicenda che ha coinvolto anche il suo attuale compagno, il cantautore Calcutta. Dalle indiscrezioni, lanciate dal Fatto Quotidiano, il processo va avanti da circa quattro anni e Morgan avrebbe offerto un risarcimento di 15mila euro. Cifra che Angelica Schatti ha rifiutato, come confermato dalla legale della cantautrice, preferendo di arrivare a una sentenza. A seguito della notizia, Calcutta ha invitato la Warner Bros con cui Morgan aveva un contratto a prendere provvedimenti così come tanti personaggi della musica. L'etichetta discografica così come la Rai, per la quale Morgan avrebbe dovuto condurre un programma in ottobre, hanno preso le distanze: la Warner ha interrotto la collaborazione, la Rai ha smentito ci fossero già decisioni in merito al suo programma.

Chi è Angelica Schiatti, cantautrice italiana

Angelica Schiatti, artisticamente nota semplicemente come Angelica, è una cantante monzese. Nel 2012 partecipa ad Area Sanremo senza ottenere l'accesso al Festival. Fonda i Santa Margaret con Stefano Verder, ex chitarrista de Le Vibrazioni. Nel 2019 Angelica inaugura la sua avventura solista con l’album "Quando finisce la festa". A febbraio 2021, il nuovo album di inediti “Storie di un appuntamento”. Su Spotify tra le canzoni più ascoltate ci sono Milano Mediterranea e Acqua Ossigenata.

La relazione finita con Morgan e la denuncia per stalking

La cantautrice ha denunciato Morgan per stalking e diffamazione, accusandolo di averle inflitto insulti, minacce e revenge porn. Angelica Schiatti ha dichiarato sui social di sentirsi sola e abbandonata dalle istituzioni perché il processo va avanti da quattro anni. La denuncia è partita a maggio 2020. Morgan ha replicato alle accuse denigrando Angelina Schiatti, etichettandola come un'artista ‘in cerca di successo'.

La storia d'amore con Calcutta e l'appoggio del fidanzato

La storia d'amore tra Angelica Chiatti e Calcutta sarebbe nata proprio nel periodo immediatamente successivo alla relazione con Morgan. Calcutta è intervenuto immediatamente ed ha appoggiato la compagna via social dopo che la notizia del processo con gli insulti e le minacce di revenge porn sono diventate di dominio pubblico. Il cantautore di Latina, in una storia, ha scritto:

Odio parlare della mia vita privata anzi odio parlare ma adesso mi tocca. Oggi sono usciti diversi articoli che parlano di quello che ha dovuto subire la mia ragazza in questi 4 anni. Vi assicuro che i fatti atroci riportati nell'articolo sono solo una piccola parte di quelli accaduti e hanno modificato la nostra vita più di quanto si possa immaginare. La cronaca purtroppo parla troppo spesso di vicende simili che finiscono nel peggiore dei modi.

Successivamente, ha attaccato la Warner Music Italia: "Hanno offerto un contratto a questo persecutore nonostante fosse a conoscenza dei fatti. Per questo mi sembra giusto interrompere ogni mio possibile rapporto lavorativo con questa etichetta. Le canzoni che scrivo non saranno più disponibili per gli/le interpreti del loro roster, e tutti i suoi dipendenti non sono più i benvenuti ai miei concerti. Non sarà un piacere neanche incontrarli per strada sinceramente perché chi si comporta così restando in silenzio ai miei occhi è complice. Guardatevi dentro ogni tanto".