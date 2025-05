video suggerito

Festa dei Lavoratori, il corteo dei sindacati il primo maggio a Milano: "Basta morti sul lavoro, serve sicurezza" Per la Festa dei Lavoratori è stato organizzato un corteo dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. In testa alla processione, uno striscione sul tema della sicurezza sul lavoro che recita: "Uniti per un lavoro sicuro".

A cura di Giulia Ghirardi

Come ogni anno per la Festa dei Lavoratori oggi, giovedì 1 maggio, è stato organizzato un corteo dai sindacati lungo un percorso che si snoda tra le strade della città di Milano, da Porta Venezia sino a Piazza della Scala. In strada sono in centinaia tra lavoratori e le sigle sindacali della Cgil, Cisl e Uil. In testa alla processione, uno striscione sul tema della sicurezza sul lavoro che recita: “Uniti per un lavoro sicuro”.

"Ogni anno questa piazza torna a riempirsi. Quest'anno dedichiamo questo primo maggio a una persona speciale, Liliana Segre che nel 1945 veniva liberata dal campo. Liliana, siamo al tuo fianco ogni volta che ricevi un insulto. Non ci fermeremo", ha affermato a Fanpage.it Luca Stanzione segretario generale della CGIL Milano. "Oggi siamo in piazza per la sicurezza, dobbiamo investire in sicurezza, in controlli degli appalti, delle filiere degli appalti e dei subappalti che sono i luoghi in cui si annidano gli infortuni e le morti sul lavoro. Per le lavoratrici e i lavoratori essere sicuri significa salutare i propri figli la mattina ed essere sicuri di tornare a casa la sera, avere uno stipendio a fine mese, avere un contratto a tempo indeterminato così da poter garantire un'esistenza dignitosa alla propria famiglia. E oggi non lo siamo, non siamo sicuri. Siamo il paese coi più bassi salari d'Europa".

Fonte: Chiara Daffini (Fanpage.it)

"Sicurezza per lavoratrici e lavoratori significa poter guardare al futuro del Paese", ha concluso il segretario generale CGIL Milano. "Eppure chi governa questo Paese, quando parla di sicurezza parla unicamente del decreto sicurezza, un decreto che per legge arresta se ci si mette di fronte alla propria fabbrica per salvarla. La sicurezza per noi è poter difendere i nostri posti di lavoro e non ci fermerà certo un decreto".