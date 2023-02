Ferito a coltellate dopo un litigio: fermato l’aggressore Due uomini hanno iniziato a litigare in una piazza di Arosio, comune in provincia di Como. Uno dei due ha estratto un coltello e ha colpito l’altro.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un uomo è stato accoltellato dopo un litigio ad Arosio, comune che si trova in provincia di Como. L'aggressione si è verificata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 febbraio. Il presunto responsabile è stato fermato poco dopo dai carabinieri: l'accusa è di tentato omicidio. La vittima si trova in ospedale in gravi condizioni, ma sembrerebbe essere stabile e non in pericolo di vita.

Il ferito è stato trasferito in ospedale ed è in prognosi riservata

La sala operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), intorno alle 14.03, ha inviato i medici e i paramedici del 118 in ambulanza. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, il 69enne, di cui non è stata diffusa ancora l'identità, è stato trasferito in ospedale al Sant'Anna di Como in codice giallo. Non sembrerebbe essere in pericolo di vita, ma la sua prognosi è comunque riservata. Non è chiaro quante volte sia stato colpito con il coltello e soprattutto dove.

Non era la prima volta che i due litigavano

Sembrerebbe che l'aggressione, avvenuta in piazza Montello, sia stata scatenata da una discussione tra i due. Sembrerebbe che i due non fosse la prima volta che litigassero: non è chiaro però per quali motivi e soprattutto che tipo di legame ci sia tra i due.

Ieri il 64enne ha però estratto l'arma e lo ha colpito. Dopo aver ricevuto l'allarme, i carabinieri del comando di Cantù si sono catapultati sul posto dove lo hanno arrestato accusandolo di tentato omicidio. Una volta portato in caserma e interrogato, il 64enne ha poi confessato di averlo colpito: la sua posizione potrebbe aggravarsi qualora peggiorassero le condizioni della vittima.