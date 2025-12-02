milano
video suggerito
video suggerito

Femminicidio Sueli Barbosa, chiesto il giudizio immediato per il compagno Michael Pereira: rischia l’ergastolo

Chiesto il giudizio immediato per Michael Pereira, accusato del femminicidio di Sueli Barbosa. Secondo le pm, l’uomo avrebbe appiccato un incendio e provocato la morte della compagna.
Notizie dell’ultima ora nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Giulia Ghirardi
0 CONDIVISIONI
Sueli Leal Barbosa
Sueli Leal Barbosa

La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, saltando la fase dell'udienza preliminare, per Michael Pereira, il 45enne oggi in carcere per il femminicidio di Sueli Leal Barbosa.

La 48enne morì lo scorso 5 giugno precipitando dalla balaustra della portafinestra del suo appartamento al quarto piano, in viale Abruzzi (Milano), dopo che l'uomo – secondo l'accusa – avrebbe volontariamente provocato un incendio nell'abitazione, chiudendo la porta dall'esterno per creare una "trappola" dalla quale Barbosa non potesse scappare.

Le indagini

Stando a quanto emerso dalle indagini della squadra mobile della polizia, della polizia scientifica e dei vigili del fuoco, coordinate dall'aggiunta Letizia Mannella e dalle pm Alessia Menegazzo e Maura Ripamonti, il 45enne avrebbe sparso "sostanze acceleranti", come dei "solventi", nella camera da letto, in cucina e nel soggiorno.

Leggi anche
Sara Centelleghe uccisa a forbiciate, chiesta la perizia psichiatrica per l'imputato 20enne: "Non ero in me"

Subito dopo aver appiccato l'incendio, gettando un mozzicone di sigaretta sul tappeto, Pereira è uscito, chiudendo la porta dall'esterno, e si è diretto a un bar dove ha poi ordinato una birra. In un disperato tentativo di salvarsi la donna si sarebbe affacciata alla portafinestra della camera, "chiedendo aiuto" e "mettendosi a cavallo della balaustra". Tuttavia, dopo pochi minuti Barbosa è precipitata per lo "sfinimento fisico causato dal calore estremo" ed è morta in seguito ai traumi di quella caduta da un'altezza di 20 metri.

L'accusa di omicidio volontario, contestata insieme a quella di incendio doloso, è aggravata dal rapporto di convivenza e dalla crudeltà. Dopo la richiesta di giudizio immediato avanzata dalle pm, si deve ora aspettare il decreto della gip Anna Calabi che fisserà la prima udienza del processo in Corte d'Assise per Pereira, difeso dall'avvocato Paolo Carrino. Al momento, l'uomo rischia una condanna all'ergastolo.

Attualità
Cronaca
Lombardia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Morte Ramy Elgaml, altri due carabinieri indagati: nel verbale elementi non veritieri
Il padre di Ramy Elgaml: "Nessuno ha fatto niente per noi, per i suoi amici vive ancora"
Negato alla famiglia di Ramy il cambio della lapide: "C'è solo un cumulo di terra, non è decoroso"
Fares Bouzidi ricorre contro la condanna: "Condotta dei carabinieri palesemente sproporzionata"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views