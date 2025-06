video suggerito

Chi era Sueli Leal Barbosa, la 48enne che ha perso la vita buttandosi dalla finestra per sfuggire all'incendio a Milano Sueli Leal Barbosa è la 48enne che è deceduta la scorsa notte dopo essersi lanciata dalla finestra del suo appartamento al quarto piano in viale Abruzzi per scappare a un incendio. Da anni viveva insieme al compagno a Milano, dove lavorava come infermiera.

A cura di Giulia Ghirardi

A sinistra l'incendio divampato nel palazzo in Viale Abruzzi (Milano), a destra Sueli Leal Barbosa

Si chiamava Sueli Leal Barbosa, la 48enne originaria del Brasile che è deceduta la scorsa notte dopo essersi lanciata dalla finestra del suo appartamento al quarto piano in viale Abruzzi a Milano per scappare all'incendio scoppiato all'interno dal momento che la porta di casa era stata precedentemente chiusa dall'esterno. Da anni la donna viveva a Milano insieme al compagno, dove lavorava come infermiera.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la prima richiesta di intervento sarebbe arrivata all'1:19 di questa notte, giovedì 5 giugno. Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno fatto evacuare subito tutti gli inquilini del condominio e hanno iniziato a spegnere il rogo. Le operazioni si sono concluse cinque ore più tardi, intorno alle 6:30 e poco dopo i residenti sono stati fatti rientrare nelle rispettive abitazioni. L'incendio si era sviluppato nell'appartamento al quarto piano dove la 48enne viveva insieme al compagno 45enne suo connazionale.

Come riferito a Fanpage.it da alcuni vicini di casa, si sarebbero prima sentite le urla, poi la donna sarebbe stata vista lanciarsi da una delle finestre dell'appartamento per sfuggire alle fiamme che ormai si erano propagate in tutta la casa. Trasportata con la massima urgenza all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, Barbosa è deceduta poche ore dopo. Nel mentre, il compagno è stato rintracciato dagli agenti della polizia di Stato in un bar nei pressi di piazzale Loreto in condizioni alterate. L'uomo è stato quindi fermato e condotto in Questura dove sarà sentito in merito all'accaduto.

La sua posizione è, al momento, al vaglio degli inquirenti perché – come riferito a Fanpage.it da un'amica della donna – sembra che negli ultimi tempi la 48enne si fosse allontanata dalla coppia a causa del comportamento aggressivo di lui. In più, è ancora da accertare se le urla udite dai vicini siano da ricondurre allo spavento della donna alla vista delle fiamme oppure a una lite con il compagno, ipotesi quest'ultima che potrebbe essere collegata anche al fatto che la porta dell'abitazione, al momento dell'incendio, risultava essere chiusa dall'esterno.