Si lancia dalla casa in fiamme e muore, arrestato il compagno: ispezione nell'appartamento in cerca di acceleranti I tecnici hanno fatto un sopralluogo nell'appartamento di viale Abruzzi (Milano) da cui lo scorso 5 giugno Sueli Leal Barbosa si è buttata per sfuggire a un incendio. Gli investigatori sospettano che ad appiccarlo e a chiuderla in casa sia stato il compagno, ora in carcere. Per questo cercano eventuali tracce di acceleranti.

I consulenti nominati dalla Procura hanno svolto un sopralluogo nell'appartamento al quarto piano del condominio in viale Abruzzi, a Milano, che la notte del 5 giugno ha preso fuoco. Le fiamme hanno intrappolato la 48enne Sueli Leal Barbosa, che è morta buttandosi dal davanzale per sfuggire all'incendio. Secondo gli investigatori potrebbe essere stato il compagno della donna, Michael Pereira, ad appiccare il rogo e a chiudere la compagna in casa. Il 45enne si trova ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato e incendio doloso.

Le pm Alessia Menegazzo e Maura Ripamonti hanno nominato l’ingegnere Davide Luraschi, che ieri, mercoledì 25 giugno, ha effettuato un sopralluogo all'interno della casa dove Barbosa e Pereira abitavano insieme per identificare i punti di innesco dell’incendio e ricostruirne lo sviluppo. L'esame mira anche a chiarire se, quali e quanti acceleranti siano stati utilizzati, e a individuare in quali luoghi dell’appartamento siano stati posizionati.

Pereira ha ammesso un parziale coinvolgimento nell'incendio: agli inquirenti ha raccontato di aver gettato un mozzicone su un tappeto "per dispetto" dopo un litigio con la compagna. Nell'ipotesi dell'uomo il tappeto aveva preso fuoco, anche perché si trovava in una parte di casa che la donna era solita pulire spesso con alcol. Per l'uomo, dunque, si sarebbe trattato di un incidente, ma gli inquirenti pensano che Pereira abbia in realtà appiccato l'incendio proprio per far morire la donna in casa: la porta d'ingresso, infatti, era chiusa dall'esterno.

Un'amica della donna ha rivelato a Fanpage.it che Barbosa "si era allontanata negli ultimi tempi perché il compagno era diventato violento e aveva iniziato a minacciarla".