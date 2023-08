Farmacista discute con una cliente, la insegue per la città e si sente male: morta a 35 anni Evangelia Stavrianakou, farmacista a Bellagio (Como), è morta dopo aver discusso con una cliente. La 35enne l’avrebbe inseguita per la città e poi si è sentita male.

Una farmacista 35enne è deceduta nel pomeriggio di ieri, domenica 27 agosto, all'ospedale Manzoni di Lecco. La donna, che si chiamava Evangelia Stavrianakou, era stata soccorsa dagli operatori del 118 dopo che si era sentita male per le vie di Bellagio, in provincia di Como. Secondo quanto ricostruito finora, la 35enne che lavorava come farmacista avrebbe avuto una discussione con una cliente ed era uscita per inseguirla.

La discussione con una cliente

Stavrianakou aveva iniziato a lavorare per una farmacia di Bellagio lo scorso novembre, ma viveva in provincia di Como già dal 2021. Prima di arrivare in Italia, e trasferirsi a Lezzeno, la 35enne aveva studiato in Grecia, suo Paese natale, poi in Inghilterra all'Università di Portsmouth.

Ieri pomeriggio, domenica 27 agosto, era come ogni giorno dietro il banco della farmacia di via Roma per servire i clienti. Ad un certo punto, riporta La Provincia di Como, sarebbe entrata una donna con la quale avrebbe iniziato a discutere. I motivi del litigio non sono ancora noti, ma dopo uno scambio all'interno della farmacia la 35enne si sarebbe messa a inseguire la cliente anche per le strade della città.

Il trasporto in ospedale in elicottero

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, Stavrianakou avrebbe fatto appena in tempo a parlare con i titolari di alcuni negozi vicini e poi si è sentita male. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Infatti, la centrale operativa del 118 ha deciso di far decollare immediatamente l'elisoccorso da Como Villa Guardia.

All'arrivo dei sanitari, però, la 35enne era già in arresto cardiaco. È stata poi trasportata in elicottero all'ospedale Manzoni di Lecco dove, però, poche ore dopo è deceduta.