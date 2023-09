Investito in bici da un’auto, si rialza e va a scuola: 11enne si sente male in classe Un 11enne è stato investito questa mattina, 20 settembre, a Suzzara (Mantova) mentre andava a scuola in bici. Dopo l’impatto, si è rialzato e ha insistito per andare a seguire le lezioni. Una volta in classe, però, si è sentito male ed è stato accompagnato in ospedale.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 11enne è stato investito da un'auto questa mattina, mercoledì 20 settembre, a Suzzara, in provincia di Mantova. Il ragazzino stava andando a scuola e, poiché non sembrava aver riportato particolare conseguenze nell'incidente, ha insistito per andare comunque a lezione. Una volta in classe, però, si è sentito male ed è stato accompagnato in ospedale dove si trova tutt'ora sotto osservazione.

Il tamponamento mentre stava pedalando verso scuola

L'incidente è avvenuto intorno alle 7:45 di questa mattina in via Gina Bianchi, a Suzzara. Il ragazzino stava pedalando per andare a scuola quando, con una dinamica che al momento è al vaglio della polizia locale, è stato investito da un'auto. Il conducente della vettura si è subito fermato per prestare i primi soccorsi all'11enne.

Apparentemente però, tranne che il forte spavento, non sembrava avesse riportato conseguenze particolari. Così lui stesso, una volta che si è rialzato dall'asfalto, ha insistito affinché qualcuno lo portasse a scuola. Un passante, che si era avvicinato per offrire il proprio aiuto, ha deciso di accompagnarlo con la sua auto.

L'11enne ha raccontato tutto all'insegnante che ha chiamato il 118

Una volta arrivato in classe, però, l'11enne ha iniziato ad accusare un certo malessere. Non si sentiva bene, si toccava spesso una gamba. Dopo qualche minuto, ha deciso di raccontare quanto gli era appena capitato all'insegnante, la quale ha subito chiamato il 118 e allertato i genitori.

Il ragazzino è stato, quindi, trasportato all'ospedale Poma di Mantova. Al momento si trova ricoverato nel reparto di Pediatria ed è tenuto sotto osservazione.