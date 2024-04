video suggerito

Chiede aiuto ai passanti perché si sente male ma pensano sia una truffa: 50enne salvato dalla polizia locale La polizia locale di Monza è intervenuta in soccorso di un 50enne che si stava sentendo male in auto lo scorso 19 aprile. L'uomo ha detto di aver chiesto aiuto ad alcuni passanti, ma che questi lo hanno ignorato perché pensavano fosse un truffatore.

A cura di Enrico Spaccini

Un 50enne è stato soccorso a Monza dalla polizia locale mentre stava avendo un malore. L'uomo si trovava vicino al Comando di via Marsala a bordo della sua Mercedes, una station wagon, quando si è sentito male. Un gruppo di persone lo avrebbe notato ma, pensando si trattasse di un truffatore, lo hanno ignorato senza chiamare i soccorsi. Per sua fortuna, il 50enne è riuscito ad attirare l'attenzione di alcuni vigili che sono intervenuti facendolo uscire dall'abitacolo di peso. Per il dolore allo stomaco che accusava, l'uomo aveva quasi perso i sensi ed è stato poi trasportato in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza.

Il malore in auto e l'indifferenza dei passanti

L'episodio è stato riferito dal comandante della polizia locale monzese, Giovanni Dongiovanni ed è avvenuto nel primo pomeriggio dello scorso venerdì, 19 aprile. "Pensavano che li volessi truffare", ha detto il 50enne con un filo di voce quando ormai gli agenti erano arrivati in suo soccorso.

L'uomo, un brianzolo, aveva iniziato ad accusare il malore quando si trovava a bordo della sua auto. Un fitto dolore allo stomaco che gli impediva di chiedere aiuto con voce chiara. Il 50enne avrebbe fatto dei gesti a un gruppo di passanti che, però, hanno preferito ignorare le sue richieste.

L'intervento della polizia locale e le cure al San Gerardo

Secondo lui, infatti, credevano fosse solo un modo per attirare la loro attenzione per poi mettere in atto chissà quale piano truffaldino. Invece il 50enne stava davvero male, tanto che non riusciva più a muoversi.

Gli agenti della polizia locale del Comando di via Marsala che sono accorsi in suo aiuto, infatti, hanno dovuto trascinarlo fuori dall'auto di peso e attendere lì con lui l'arrivo dell'ambulanza. Una volta spiegato il suo malessere, il 50enne aveva quasi perso i sensi. All'ospedale San Gerardo è stato preso in cura dai medici, che hanno verificato il suo stato di salute e lo hanno dimesso solo quando le sue condizioni lo permettevano.