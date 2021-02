Una schiuma bianca aveva ricoperto tutta la superficie del fiume Olona provocando disagi a Fagnano Olona, paese in provincia di Varese. Tanto che ieri – come riporta Varese news – è stato necessario l'intervento degli addetti dell'Alfa, la società che gestisce il Servizio Idrico Integrato nel Varesotto. Nel dettaglio sul posto è intervenuta la squadra che gestisce la rete fognaria con a capo Fabrizio Colombo e gli scarichi industriali di Annalisa Berni. Alla base di quanto successo sarebbe l'inquinamento provocato infatti da alcuni rifiuti aziendali finiti nelle acque del fiume.

La causa dell'inquinamento sono gli scarichi di un'azienda

Oggi in aiuto a chimici e biologi c'è anche la tecnologia in grado di segnalare tutte le anomalie: "Lungo l’Olona – spiega a Varese news Fabio Bandera – sugli scolmatori sono stati installati dei sensori che in presenza di sversamenti anomali ci allertano immediatamente". E poi il tecnico aggiunge: "Dopo aver invaso un tratto di rete fognaria la schiuma è uscita nel fiume e poco dopo siamo arrivati sul posto. Abbiamo iniziato a risalire lo sversamento fino a individuarne la causa. Si tratta degli scarichi di un'azienda". E ancora: sono stati raccolti i campioni della schiuma bianca per essere analizzati, mentre è scattata la segnalazione all'Arpa, l'azienda regionale che si occupa proprio di prevenzione e protezione dell'ambiente. Quello di questi giorni non è però il primo episodio: il fiume Olona infatti è da sempre un osservato speciale. L'obiettivo è quello di impedire episodi di inquinamento, quasi tutti causati da scarichi di industrie e aziende che hanno sede poco distante dall'acqua.