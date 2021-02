Monia Bellomo, Emilio Lualdi, Ivanoe Pellerin, Emilio Pozzi, Roberto Riva, Francesco Rossitto. Sono i nomi dei sei medici che hanno svolto la prima fase della campagna vaccinale anti Covid nel territorio della Asst Valle Olona, in provincia di Varese.

Supportati da una ventina di infermieri competenti nell’area vaccinale i sei professionisti hanno vaccinato finora circa 5mila persone. Del gruppo fanno parte tre professionisti in pensione, i dottori Lualdi, Pozzi e Riva, il presidente della Lilt provincia di Varese Pellerin, un dirigente medico vaccinatore (Bellomo) e l’ex Direttore medico del presidio di Saronno e dell’area territoriale (Rossitto).

Il direttore sociosanitario dell'Asst Valle Olona, Marino Dell’Acqua, li ha ringraziati per il loro impegno: "Esprimo gratitudine verso i medici che stanno supportando con grande competenza e responsabilità la campagna vaccinale anti COVID 19 della nostra azienda. La loro presenza nei nostri punti vaccinali ospedalieri permette, oltre alla gestione delle complesse attività prescrittive vaccinali, anche di poter mettere a disposizioni le competenze medico specialistiche possedute di particolare rilievo clinico che aggiungono valore al servizio".

A oggi, spiega l'azienda sanitaria, la percentuale dei dipendenti vaccinati è pari ad oltre l’80 per cento, "in aumento per l’adesione dei dipendenti che rientrando in servizio si rendono ora disponibili alla vaccinazione". Per quanto riguarda le Residenze sanitarie assistenziali del "siamo riusciti a fornire loro le dosi di vaccino necessarie sia per la prima dose che per il successivo richiamo e pensiamo di concludere entro la metà del mese di febbraio", spiega la direzione dell'ospedale. I richiami invece dovrebbero essere eseguiti entro i primi dieci giorni di febbraio concludendo così la fase della campagna vaccinale legata ai dipendenti dei tre ospedali dell'Asst (Busto Arsizio, Gallarate, Saronno).

"Stiamo già lavorando, con il supporto della Ats Insubria, per dare esecuzione alla fase 1 bis che dovrebbe partire dal prossimo 10 febbraio – spiega il direttore sociosanitario -, e che vedrà coinvolte (tra le altre) anche le categorie dei dipendenti e ospiti delle strutture sociosanitarie territoriali, i liberi professionisti sanitari, farmacisti, dentisti: per l’Asst Valle Olona sono quantificati in ulteriori 5000 i soggetti da vaccinare”.