Si schianta con la moto contro un’auto in galleria a Induno Olona mentre torna a casa: morto il 38enne Fabio Posa

Foto di repertorio

Un 38enne è morto nel pomeriggio di ieri, martedì 19 maggio, a seguito di un incidente stradale avvenuto nella galleria Madonna di San Bernardino tra i comuni di Arcisate e Induno Olona (in provincia di Varese). Stando a quanto ricostruito finora l'uomo, Fabio Posa, stava tornando a casa dopo il lavoro quando con la sua moto Ducati si è schiantato frontalmente contro un'auto. Il frontaliere avrebbe urtato una vettura che stava sorpassando, finendo così con il perdere il controllo della due ruote. Il 38enne è stato soccorso prima dalla polizia locale e poi dal personale sanitario del 118, ma è deceduto prima ancora del trasporto in ospedale.

L'incidente si è verificato poco prima delle 17 del 19 maggio a metà della galleria Madonna di San Bernardino, lungo la strada statale 344. Frontaliere, Posa stava tornando dalla Svizzera dove lavorava ed era diretto a Venegono Inferiore, dove viveva insieme alla compagna e al loro figlio piccolo. Stando a quanto emerso dai primi accertamenti e dalle testimonianze raccolte dalla polizia locale di Induno Olona, il 38enne avrebbe tentato un sorpasso ma, mentre rientrava in carreggiata, avrebbe urtato la parte anteriore di una vettura perdendo così il controllo del mezzo.

Posa si è poi schiantato frontalmente con una Ford Fiesta che viaggiava in direzione opposta ed è stato sbalzato sull'asfalto, con la moto che gli è caduta addosso. I primi a soccorrerlo sono stati proprio gli agenti della polizia locale, che lo hanno liberato dal peso della due ruote e consentito così al personale sanitario di intervenire. Arrivati con l’elisoccorso da Borgosesia e le ambulanze di Croce Rossa Italiana di Varese, Cri Valceresio e SOS Valbossa, i soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma il medico ha dovuto constatare il suo decesso prima del trasporto in ospedale. Al volante della Ford c'era un uomo di 78 anni, che viaggiava con la figlia e due nipoti. Anche loro sono stati soccorsi e le loro condizioni valutare in codice giallo e codice verde.