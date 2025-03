video suggerito

Fabrizio Corona: "Fedez ha regalato un orologio da 70mila euro a Iovino dopo il pestaggio" "Sono stato io a dire a Fedez di dare un orologio da 70mila euro a Cristiano Iovino", ha raccontato Fabrizio Corona nell'ultima puntata del format Falsissimo dedicata all'inchiesta sulle curve milanesi. "Iovino voleva vendicarsi, ha contattato criminali e tifosi della Lazio"

Sarebbe ormai acqua passata dopo la richiesta di archiviazione della Procura la vicenda del pestaggio di Cristiano Iovino da parte del capo ultrà del Milan Luca Lucci e del gruppo di Fedez, avvenuto lo scorso 22 aprile a Milano a seguito di una discussione scoppiata poche ore prima all'interno della discoteca The Club: per la pm Michela Benedetta Bordieri il rapper si sarebbe infatti solo limitato ad "assistere alla spedizione punitiva", e avrebbe risarcito il personal trainer romano (che non aveva sporto denuncia) grazie a un "accordo transattivo" da 10mila euro.

Oggi Fabrizio Corona, nell'ultima puntata del suo format YouTube Falsissimo dedicata all'inchiesta sul mondo delle curve milanesi, rivela però alcuni presunti retroscena. "Sono stato io a dire a Fedez di dare un orologio da 70mila euro a Iovino", racconta così in video l'ex re dei paparazzi, che ricostruisce gli istanti successivi al pestaggio in via Ulpio Traiano. Spiegando come Iovino, dopo l'aggressione, abbia tentato di vendicarsi contro Fedez contattando "persone di spessore criminale altissimo", tra cui "Kevin di Napoli", legato alla mala di Ostia", amici "tifosi della Lazio" (che però, in quanto storicamente vicini alla curva dell'Inter, hanno stretto un patto di non belligeranza con gli ultrà del Milan) e un "noto pregiudicato di origine albanese": un "gruppo criminale" forte "quanto quello di Luca Lucci".

A un certo punto, però, tutto si sarebbe fermato. "Le guerre finiscono male, si va in galera. Sono stato io a placare la guerra, ho detto a Fedez: devi transare, prendi 60,80mila euro. Non per comprare il silenzio, ma perché sono i danni che avrebbe dovuto pagare facendo un'azione civile, visto che Iovino ha un referto medico", sempre le parole di Corona, che stando al suo racconto avrebbe addirittura organizzato un incontro con un pool di legali alla presenza dei diretti interessati Fedez e Iovino. Dopo vari tentativi di contrattazione, così, i due avrebbero finalmente raggiunto una quadra. "Ho detto a Fedez di andare da Lorenzo Ruzza e di comprare un orologio: tu paga con la carta di credito e quando passa Iovino se lo va a ritirare e poi se lo rivende, perché l'orologio è un bene". Acquisto su cui, secondo quanto dichiarato dallo stesso Corona, l'ex paparazzo avrebbe addirittura guadagnato una percentuale per la "mediazione".

"Non va fatta passare questa roba qua, capito?", si sarebbe in seguito assicurato Fedez, che ha di recente ottenuto un ammonimento dal Questore di Milano nei confronti dell’ex re dei paparazzi e ha annunciato l'intenzione di sporgere denuncia per stalking, con tanto di avvertimento di una "contro" querela da parte di Corona. "È brutta per tutti".