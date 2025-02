Il video dell’orologiaio-influencer Lorenzo Ruzza aggredito da Danilo Quarto nel suo negozio a Milano Danilo Quarto è stato rinviato a giudizio con le accuse di tentata estorsione e lesioni in concorso con Lorenzo Canetoli. Il 40enne, ex presidente dell’Audace Cerignola Calcio, avrebbe cercato di imporre all’orologiaio-influencer Lorenzo Ruzza i servizi della sua impresa di security arrivando ad aggredirlo il 18 maggio 2021. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Frame del video registrato dalle telecamere di sorveglianza del negozio di Lorenzo Ruzza

L'ex presidente dell'Audace Cerignola Calcio, e ora imprenditore nel settore della sicurezza privata, Danilo Quarto è stato rinviato a giudizio con le accuse di tentata estorsione e lesioni in concorso con Lorenzo Canetoli. Stando a quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla pm Francesca Crupo, il 40enne barese avrebbe cercato di imporre con la forza al gioielliere-influencer Lorenzo Ruzza i servizi della sua impresa di security arrivando a minacciarlo e aggredirlo fisicamente nel maggio del 2021. Il video del pestaggio avvenuto nella sede del negozio ‘Bottega del Tempo' in via Cesare Battisti a Milano è stato depositato agli atti del processo.

Aggressione a Lorenzo Ruzza, il video delle telecamere di sorveglianza incastra Danilo Quarto

Stando a quanto ricostruito dalle indagini, il 18 maggio 2021 Quarto avrebbe accompagnato Canetoli al negozio di Ruzza, in quanto il 38enne aveva bisogno di parlare con un collaboratore dell'orologiaio. Ad un certo punto, il tono della discussione tra i tre si sarebbe alzato, sfociando nell'aggressione fisica. Quarto avrebbe dato un pugno a Ruzza, poi testate e altri colpi alle costole. Il 40enne avrebbe voluto imporre all'orologiaio di affidare la sicurezza del negozio alla sua impresa di vigilanza. Ruzza ha rimediato in tutto 10 giorni di prognosi.

Il negoziante ha denunciato quanto accaduto alle forze dell'ordine e portato come prova dell'aggressione i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza, depositati in Procura. La pm Crupo, che coordina le indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio per Quarto e Canetoli, accolto nella mattinata di mercoledì 5 febbraio dalla gup Silvana Pucci. La prima udienza è prevista in aprile e Ruzza si è costituito parte civile al processo, rappresentato dall'avvocato Antonio Buondonno.