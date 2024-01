Fa la spesa in macelleria e perde il figlio di 7 anni: la madre è stata segnalata in Procura Una donna ha perso il figlio di 7 anni mentre stava facendo acquisti in una macelleria in provincia di Bergamo: è stata segnalata alla Procura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna è stata segnalata alla procura dei minori dopo che ha perso il figlio mentre stava facendo la spesa. L'episodio è accaduto due giorni fa: nel pomeriggio di venerdì 5 gennaio, infatti, un bimbo di appena sette anni non trovava più la sua mamma. A rendersi conto del piccolo, è stato un passante che ha dato subito l'allarme.

Il fatto è stato raccontato dall'edizione bergamasca del quotidiano Il Corriere della Sera. Il minore si trovava con la madre in una macelleria a Vobarno, un comune di appena ottomila abitanti della provincia di Bergamo. Probabilmente si è allontanato dalla donna che era impegnata a fare acquisti. Il bimbo si è avvicinato a uno sconosciuto che si trovava in un parcheggio del paese.

L'uomo ha capito che il bimbo aveva perso i genitori e ha immediatamente chiamato il 112. Poco dopo sono arrivati i carabinieri della stazione di Vestone. I militari sono riusciti a rintracciare telefonicamente la donna che era ancora intenta negli acquisti nel negozio islamico di via De Zoboli. Soltanto in quel momento, si è resa conto di aver smarrito il figlio.

Il piccolo è quindi tornato tra le braccia della madre: fortunatamente non ha riportato ferite. Purtroppo però come da prassi, è stata segnalata alla procura dei minori che deciderà come muoversi.