Neonato abbandonato davanti alla porta di una casa: "Ho sentito piangere e l'ho trovato lì" Un neonato è stato abbandonato nel corridoio di un palazzo in via Apuli a Milano, quartiere Giambellino. Un abitante del condominio l'ha ritrovato in un passeggino sullo zerbino di casa, nell'androne di un palazzo popolare: accanto al piccolo un bigliettino.

Un neonato abbandonato è stato trovato in via Apuli a Milano, quartiere Giambellino, davanti alla porta di una casa. Il piccolo sembra essere in buone condizioni di salute: è stato trasportato al Pronto soccorso della clinica De Marchi per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto le forze dell’ordine stanno cercando di appurare l’accaduto: sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Milano.

Il bambino è stato lasciato in un passeggino con bigliettino sullo zerbino di una casa al primo piano. Si trovava nel corridoio di un palazzo di via degli Apuli. "Ho sentito piangere e l'ho trovato lì nel corridoio", ha detto il proprietario dell'appartamento, un uomo di origine nordafricana che ha immediatamente chiamato i Carabinieri. Il ritrovamento del bebè, secondo quanto emerso, sarebbe avvenuto intorno alle 16.30 di questo pomeriggio.

Il biglietto che lo accompagna è scritto in arabo, e ci sarebbe un riferimento alla madre. “Non riesco a prendermene cura”, reciterebbe il testo, scritto dal padre: "Abito qui vicino. La mamma è morta di parto e io non mi posso occupare di lui". Si cerca adesso chi possa aver lasciato il piccolo nel corridoio del condominio di via Apuli: alcune telecamere a circuito chiuso potrebbero aver ripreso il momento esatto dell’abbandono.

Un altro caso dopo quello di Enea, affidato dalla propria madre alla Culla per La Vita della clinica Mangialli di Milano: era il giorno di Pasqua dello scorso anno. Anche in quel caso, il piccolo era accompagnato da un bigliettino scritto a mano. "Mi chiamo Enea, sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile", recitava il testo. Il bambino, che ha cambiato nome e data di nascita, è stato recentemente adottato da una famiglia residente in Lombardia.