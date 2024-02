L’uomo che ha trovato il neonato in un palazzo a Milano: “C’era un biglietto con lui” Un uomo ha trovato un neonato nel palazzo in cui vive a Milano: “Era calmissimo, non piangeva”. Sotto il piccolo c’era un biglietto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 febbraio, un uomo ha trovato un neonato nel suo palazzo del quartiere Giambellino a Milano: "L'ho visto alle 16.20. Era calmissimo, non piangeva. Aveva vestiti e coperte. Sotto di lui, c'era un foglio scritto in arabo", ha spiegato a Fanpage.it il 52enne. In quel biglietto erano spiegati i motivi dell'abbandono e la richiesta di potersi prendere cura del bambino.

Il piccolo è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico

"Ho chiamato il 112, che mi ha detto che sarebbero arrivati subito. È arrivata prima un'ambulanza e poi i carabinieri", ha precisato ancora. L'uomo che ha allertato i soccorsi ha raccontato di avere quattro figli e di essere uscito da casa alle 16 e poi nuovamente alle 16.20 quando ha trovato il piccolo.

I medici e i paramedici del 118 lo hanno trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Milano. Per il momento, le condizioni sono stabili: saranno necessari ulteriori test ed esami per comprendere se via siano problemi di natura clinica. Inoltre è ancora troppo presto per accertarne l'età, ma è certo che non sia nato da pochi giorni. Dovrebbe avere all'incirca un mese di vita.

Il bimbo è stato affidato al tribunale dei minori

Sul caso stanno indagando i carabinieri del nucleo radiomobile di Milano: i militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica. Come prassi, è stato informato il pubblico ministero di turno che svolgerà tutti gli accertamenti necessari. Il tribunale dei minori inoltre, come succede in questi casi, è subentrato come tutore legale del bambino.