Enea sarà presto adottato da una famiglia (e cambierà nome): la decisione nei prossimi giorni Entro pochi giorni Enea, il piccolo affidato alla Culla della Vita del Policlinico a Milano nel giorno di Pasqua, avrà una nuova famiglia. L’atto di nascita è stato costituito e presto ci sarà la valutazione del giudice su cinque coppie che erano in attesa.

Quel che è certo è che presto non si chiamerà più col nome che gli ha dato la sua mamma nella lettera che gli ha lasciato accanto, quando ha chiuso la Culla per la Vita fuori dalla clinica ostetrica del Policlinico, affidandolo all'ospedale. E che "Enea" è ormai pronto per essere adottato da una nuova famiglia.

Enea sarà adottato nei prossimi giorni

È ormai tutto predisposto: l'atto di nascita del bimbo è stato già costituito, e ben presto arriverà la valutazione del giudice del tribunale per i Minorenni di Milano. Che dovrà solo scegliere uno tra i 5 nuclei familiari risultati più idonei ad accogliere il neonato, quello che diventerà presto la futura casa del piccolo affidato alla Culla della Vita nel giorno di Pasqua. Molto presto, dal momento che la decisione è prevista per i prossimi giorni.

Cos'è La Culla per la Vita

La Culla per la Vita è una struttura concepita appositamente per permettere di lasciare, totalmente protetti, i neonati da parte delle mamme in difficoltà nel pieno rispetto della sicurezza del bambino e della privacy di chi lo deposita.

In un luogo facilmente raggiungibile, garantisce l’anonimato della mamma che vuole lasciare il bambino ed è dotata di una serie di dispositivi (riscaldamento, chiusura in sicurezza della botola, presidio di controllo h 24 e rete con il servizio di soccorso medico) che permettono un facile utilizzo e un pronto intervento per la salvaguardia del neonato.

Quella del Policlinico di Milano si trova in via della Commenda 10, alla destra dell'ospedale.