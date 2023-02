Esce per un’escursione con la figlia e precipita per 10 metri: gravissima la 57enne Luisa Bianchi L’ex presidente del Cai di Lovere, Luisa Bianchi, è precipitata per 10 metri durante un’escursione con la figlia. Recuperata con l’elisoccorso, le sue condizioni sono gravissime.

A cura di Enrico Spaccini

Luisa Bianchi, 57enne ex presidente del Cai Lovere (foto da Facebook)

Era partita di casa con sua figlia per raggiungere il santuario San Giovanni sul monte Cala, sopra al lago d'Iseo. Luisa Bianchi è un'esperta scalatrice, è stata presidente del Club Alpino italiano di Lovere in provincia di Bergamo, e quel giorno aveva comunque scelto di percorrere la via più semplice. In alcuni punti prevede che ci si appoggi ad alcune rocce per non perdere l'equilibrio, ma è niente in confronto alle pareti della falesia, tra le più impegnative dell’alto Sebino dagli appassionati di arrampicata sportiva. Stando a quanto riferito dalla figlia, Erica Polloni, che era con lei, una di quelle pietre su cui Bianchi aveva cercato appoggio si è staccata facendola cadere per una decina di metri.

La 57enne ora è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Poliambulanza di Brescia. Nella caduta Bianchi ha perso conoscenza e non rispondeva ai richiami dei soccorritori allertati dalla figlia. Per poterla raggiungere, i tecnici dell'elisoccorso si sono calati con il verricello per poi issarla a bordo. Nelle ore seguenti è stata sottoposta a un intervento e le sue condizioni sono ancora gravissime. La prognosi al momento è riservata.

Luisa Bianchi durante una scalata (foto da Facebook)

L'escursione con la figlia e la morte del marito

Bianchi era uscita di casa giovedì 9 febbraio dopo pranzo, insieme alla figlia Erica. Le due volevano fare un'escursione sul monte alle spalle di casa loro, a Lovere. Partite a piedi, si sono incamminate lungo i sentieri normali che conducono al santuario di San Giovanni. L'allarme è stato lanciato da Polloni intorno alle 14:30 e Areu ha fatto intervenire sul posto i vigili del fuoco volontari di Lovere con il nucleo Saf di Bergamo, i volontari del Soccorso alpino della stazione di Clusone e l’eliambulanza decollata da Sondrio.

Leggi anche Uno studente di 14 anni è stato travolto da un camion mentre andava a scuola: è grave

Conosciuta nell'ambiente dell'alpinismo, Bianchi era rimasta vedova il 2 giugno del 2019. Suo marito, Sergio Polloni, era istruttore regionale del Club Alpino italiano. Quella domenica, però, precipitò per 30 metri in Presolana, sulle Prealpi bergamasche, morendo poco dopo.