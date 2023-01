Esce dal lavoro in bicicletta e viene investito da un’auto: 54enne gravissimo È successo a Binasco (Milano), dove un 54enne appena uscito dal lavoro è stato travolto da un’auto di passaggio. Dalle prime ricostruzioni pare che l’uomo stesse attraversando la strada in bicicletta: trasportato in ospedale in codice rosso, si trova ancora in terapia intensiva.

Era appena uscito dal lavoro, e stava rincasando in bicicletta. È successo a Binasco, in provincia di Milano: un 54enne è stato travolto da un'automobile di passaggio, e scaraventato sull'asfalto con violenza. L'uomo, residente in zona, versa ora in gravissime condizioni.

La dinamica dell'incidente

Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica dell'incidente che ha coinvolto il lavoratore 54enne. Dalle primissime ricostruzioni, pare che l'uomo stesse attraversando la strada nei pressi della zona industriale di Binasco – e che il conducente della macchina non l'abbia visto, forse abbagliato dai fari delle altre vetture di passaggio nella corsia di marcia opposta. Sul posto è accorsa la polizia locale, insieme alla Croce bianca e all'eliosoccorso.

Le condizioni dell'uomo travolto

Le condizioni della vittima sono apparse da subito molto gravi ai soccorritori. Talmente gravi che è stato necessario stabilizzarlo sul posto per poi trasportarlo in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano, dove è giunto in tutta fretta con l'eliosoccorso. E dove si trova ancora ricoverato in gravissime condizioni, tra la vita e la morte.

Il recente caso di Pavia

Un caso, tra i tantissimi che avvengono sulle strade lombarde e coinvolgono i cittadini che si muovono in bicicletta, che in parte ricorda quello avvenuto pochi giorni fa a Pavia: qui un maestro d'asilo 46enne, Daniele Marchi, è stato travolto da una macchina mentre andava a scuola in bicicletta. La conducente del mezzo, un'insegnante 65enne, ha poi tirato dritto senza fermarsi a soccorrerlo. Agli agenti che l'hanno arrestata, giunti poco dopo in classe, ha dichiarato di non essersi accorta della presenza del ciclista.