Cane precipita in un dirupo per quasi 100 metri: lo salvano i vigili del fuoco Il cane Axel è precipitato in un dirupo per oltre 80 metri a Predore, in provincia di Bergamo: è stato salvato grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

A cura di Giorgia Venturini

Nella mattinata di oggi venerdì 10 marzo i vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti per salvare un cane finito in un dirupo. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il cane, di nome Axel, nella sera di ieri è precipitato in un dirupo per 80 metri a Predore, in provincia di Bergamo. Dopo la chiamata ai vigili del fuoco, la squadra Saf (Speleo-alpino-fluviale) hanno individuato e soccorso l'animale la mattinata dopo: fortunatamente Axel sta bene ed è ritornato dalla sua famiglia. Fondamentale per le ricerche è stato l'elicottero che dall'alto ha individuato l'animale.

Gli altri cani salvati dai vigili del fuoco

Un soccorso simile è successo a gennaio di due anni fa. Anche in questo caso la storia di un cane di Marone, in Val Carezzo, in provincia di Brescia, è finita a lieto fine. A cercarlo disperatamente per giorni sono stati i suoi proprietari aiutati dai vigili del fuoco: a sentire dei lamenti è stato un escursionista impegnato in una camminata poco sotto la Corna Trentapassi e subito ha dato l'allarme.

Qualche mese prima invece un cane è stato salvato dopo che per alcuni minuto è stato in bilico sul balcone con le gambe posteriori incastrate nella recinzione e quelle anteriori a sbalzo nel vuoto. A soccorrere il cagnolino in un palazzo in via Sebastiano Veniero a Milano sono stati anche in questo caso i vigili del fuoco che con una lunga scala sono riusciti a raggiungerlo e a metterlo in salvo in pochi secondi evitando così che il cucciolo precipitasse. Tre storie di recupero e soccorso per gli amici a quattro zampe finite fortunatamente nel migliore dei modi.