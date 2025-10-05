Esce per una passeggiata e non rientra, Carlo Bendotti trovato senza vita in un canalone in Val Seriana

Carlo Bendotti era uscito per una passeggiata in Valle Seriana (Brescia) nella mattinata del 4 ottobre e di lui non si hanno avute più notizie. L’82enne, ex gestore del bar Piccolo Museo del Passo della Presolana, è stato trovato senza vita in un canalone.

Carlo Bendotti (foto da Facebook)

È stato ritrovato senza vita Carlo Bendotti, l'ex gestore del bar ‘Piccolo Museo' al Passo della Presolana (in provincia di Brescia) che risultava scomparso da ieri mattia, sabato 4 ottobre. Il corpo dell'82enne è stato rinvenuto un giorno dopo in un canalone del Salto degli Sposi, nel territorio di Castione della Presolana. Bendotti era uscito per una passeggiata da solo senza telefono e l'ipotesi è che sia scivolato durante il suo cammino precipitando nel canalone. Una volta recuperata, la salma sarà trasferita al cimitero di Angolo Terme e restituita alla famiglia.

Bendotti viveva a Bratto ed era molto conosciuto nell'alta Valle Seriana per aver gestito per ogni 50 anni il bar ‘Piccolo Museo'. Anche a causa di qualche problema di salute, da qualche anno aveva chiuso l'attività. La mattina del 4 ottobre, l'82enne era uscito per una passeggiata in solitaria, senza portare con sé il telefono. Dopo diverse ore, però, i familiari non hanno avuto più sue notizie e per questo motivo avevano segnalato la sua scomparsa. La foto di Bendotti è circolata anche in diversi gruppi Facebook, dove in molti hanno ricordato gli anni del suo bar.

I tecnici del Soccorso alpino di Clusone e i vigili del fuoco di Brescia, insieme al Corpo volontari Presolana, hanno avvistato il corpo ormai senza vita di Bendotti nella prima mattinata di domenica 5 ottobre. L'82enne era caduto in un canalone del Salto degli Sposi, riportando ferite che si sono rivelate fatali. Con l'elicottero Drago dei vigili del fuoco la salma è stata recuperata e presto sarà affidata ai familiari che potranno fissare la data dei funerali.