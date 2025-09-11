milano
Patrizio Savastano trovato morto in un torrente a Erba: il 68enne era scomparso da domenica

Due ragazzi hanno segnalato il corpo di Patrizio Savastano in un fiume all’interno del parco Valle Bova a Erba (Como). L’uomo era scomparso da domenica pomeriggio dalla sua casa di Albavilla. É stata disposta un’autopsia per chiarire le possibili cause della morte.
A cura di Alice De Luca
Patrizio Savastano (Fonte: Facebook).
Patrizio Savastano (Fonte: Facebook).

É stato trovato a Erba il corpo senza vita di Patrizio Savastano, il 68enne che da domenica scorsa risultava scomparso dalla sua casa di Albavilla, in provincia di Como. Il cadavere sarebbe stato segnalato da due ragazzi all'interno di un corso d'acqua nel parco Valle Bova. Dalle prime informazioni diffuse pare che sia morto per annegamento, ma le circostanze della sua morte rimangono ancora tutte da chiarire. Proprio per chiarire le cause del decesso, sul corpo dell'uomo è stata disposta l'autopsia.

Le ricerche dell'uomo erano in corso da diversi giorni e si erano attivate dopo che i familiari avevano lanciato l'allarme. Savastano si era allontanato dalla sua casa di via Porro 5 attorno alle 18:00 di domenica pomeriggio dicendo che sarebbe andato al bar, ma non era più tornato. Non aveva con sé il telefonino, i documenti e nemmeno le medicine che assumeva quotidianamente. Il 68enne, come hanno spiegato i familiari negli appelli diffusi su Facebook, aveva problemi psicologici depressivi che da alcuni anni riusciva a gestire grazie al supporto di un'associazione che lo aveva in custodia.

Non è ancora chiaro che cosa possa essere successo. Una delle ipotesi dei parenti, prima che fosse trovato il corpo, era che Savastano si fosse allontanato per andare a Desenzano, dove vivevano alcuni amici che ultimamente aveva detto di voler rivedere. L'uomo, però, è stato trovato a pochi chilometri di distanza da Albavilla, il comune di residenza.

