Uomo di 67 anni scomparso a Albavilla: da domenica sera si cerca Patrizio Savastano

Patrizio Savastano è scomparso domenica sera nel comasco, dopo essersi allontanato da casa sua verso le 18. L’uomo non ha con sé i farmaci che assume giornalmente. Sono in corso le ricerche delle forze dell’ordine.

La foto di Patrizio Savastano, scomparso domenica nel comasco

Sono ormai giorni che è scattato l'allarme per la scomparsa di Patrizio Savastano a Albavilla, in provincia di Como. L'uomo non ha con sé i farmaci che assume giornalmente e si trova sicuramente in difficoltà. L'associazione Penelope Lombardia, che dal 2006 affianca le famiglie e gli amici delle persone scomparse, ha pubblicato un post su Facebook verso le 12 di oggi, giovedì 11 settembre, comunicandone la sparizione e invitando alla massima condivisione.

La scomparsa

Patrizio Savastano è scomparso domenica 7 settembre a Albavilla, nel comasco. Le persone a lui vicine hanno specificato che si è allontanato da casa sua, in zona via Porro, verso le 18.

L'uomo 67enne, è alto 1 metro e 94, pesa 80 kili, porta i capelli brizzolati corti e ha gli occhi marroni. Il giorno in cui ha lasciato casa sua per non farne ritorno indossava una maglietta gialla con sopra la scritta "Lega Ambiente", un paio di jeans blu e come accessorio, un orecchino all'orecchio sinistro.

Patrizio, non ha con sé il cellulare, i documenti d'identità e neppure dei farmaci da assumere giornalmente, per lui essenziali.

Il volantino creato dall'associazione Penelope Lombardia recita inoltre: "è sicuramente in difficolta!". Per tale ragione, è assolutamente fondamentale trovare l'uomo il prima possibile.

Chiunque avvisti una persona somigliante alle foto diffuse negli appelli è invitato ad avvisare le forze dell'ordine al 112 oppure l'associazione Penelope Lombardia al numero 3807814931.