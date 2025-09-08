milano
Uomo di 90 anni scomparso a Veduggio: da sabato pomeriggio si cerca Piero Berardinelli

Il 90enne Piero Berardinelli risulta scomparso da sabato pomeriggio, dopo essersi allontanato dalla sua casa di Veduggio (Monza). L’uomo, affetto da Alzheimer, è stato avvistato per l’ultima volta sul ponte della Selvetta, al confine tra Lecco e Monza. Sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco.
A cura di Alice De Luca
Pietro Berardinelli e l’appello diffuso online
Pietro Berardinelli e l’appello diffuso online

I soccorritori stanno cercando da diverse ore Piero Berardinelli, 90enne con Alzheimer scomparso sabato pomeriggio dalla sua casa di Veduggio, in provincia di Monza e Brianza. L'anziano si è allontanato dalla sua abitazione in via Dante nel pomeriggio di sabato 6 settembre ed è stato avvistato per l'ultima volta durante la notte, sul ponte della Selvetta, al confine tra i comuni di Lecco e Monza. Come descritto in un appello diffuso online, al momento della scomparsa Berardinelli indossava una camicia scozzese blu e un cappellino dello stesso colore. 

Le ricerche si sono attivate subito dopo che è stato dato l'allarme. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco di Monza e Brianza, con il supporto dei comandi dei comuni limitrofi. Alle operazioni partecipano anche l'unità cinofila, il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), specializzato nell'utilizzo dei droni, e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco decollato dalla base di Malpensa. Per coordinare le ricerche, i soccorritori hanno istituito un campo base presso la Baita degli Alpini di Veduggio. Sul posto anche le forze dell'ordine e i volontari della protezione civile.

Le operazioni hanno richiesto l'applicazione di misure straordinarie. Tra queste anche la chiusura temporanea, nella giornata di domenica 7 settembre, della strada statale 36 per facilitare le operazioni di ricerca garantendo la sicurezza dei volontari. Chiunque avvisti una persona somigliante alle foto diffuse negli appelli è invitato ad avvisare le forze dell'ordine.

