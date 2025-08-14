Non si ha alcuna notizia di Francesco Beltrami, scomparso da Lecco: l’appello della famiglia

Da ieri, mercoledì 13 agosto 2025, i familiari di Francesco Beltrami non hanno più notizie di lui. L'uomo, che ha 41 anni, vive a Lecco. I suoi parenti ne hanno denunciato la scomparsa e hanno diffuso sui social la notizia della sua sparizione. Si sono inoltre rivolti all'Associazione Penelope, che è da sempre vicina ai cari delle persone scomparse. E infatti proprio i referenti della Lombardia hanno fornito informazioni su come riconoscere Beltrami. L'appello è stato condiviso su diversi gruppi Facebook proprio per avvisare quante più persone possibili e far di tutto per ritrovarlo.

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, ieri doveva recarsi a Valgreghentino con il treno che partiva da Lecco. L'ultima volta che qualcuno lo ha visto indossava una canotta verde, pantaloni lunghi scuri con le tasche laterali e scarpe nere marca Puma. Per quanto riguarda i segni particolari, basti sapere che ha due tatuaggi su entrambi i deltoidi. Il suo cellulare risulta accesso, ma non risponderebbe. L'associazione fa sapere che potrebbe essere in difficoltà. Dopo che è strato diffuso il volantino virtuale, decine di persone hanno deciso di condividerlo sui propri canali social: da Milano e fino a Chiavenna, in provincia di Sondrio. Come al solito Penelope ricorda che, chiunque dovesse incontrarlo, è pregato di contattare le forze dell'ordine al numero unico delle emergenze 112 o l'Associazione Penelope Lombardia al numero 3807814931.