Nessuna notizia di Pasquale Zingaro, scomparso da tre giorni dal Comasco: l’appello della famiglia

Scomparso Pasquale Zingaro, l’uomo di 71 anni è sparito da Figino Serenza (Como). Non ha con sé documenti, soldi e cellulare. Potrebbe essere in difficoltà perché non ha nemmeno la terapia che assume ogni giorno.

Non si hanno più notizie di Pasquale Zingaro, l'uomo di 71 anni che è scomparso da mercoledì 30 luglio da Figino Serenza, un comune di appena quattromila abitanti della provincia di Como. La famiglia è disperata e, oltre a essersi rivolta alle forze dell'ordine, ha deciso di lanciare appelli attraverso i social e l'Associazione Penelope Lombardia, da sempre vicina ai cari di persone scomparse.

Le forze dell'ordine lo stanno cercando ovunque. L'ultima volta che è stato visto, erano le 23 e si trovava sotto il portico di via Roma molto vicino alla sua abitazione. Da quel momento, più nulla. Il 71enne è molto conosciuto nel piccolo paese. La famiglia, non vedendolo rientrare, ha immediatamente allertato le forze dell'ordine che si sono subito attivate per cercarlo. Le ricerche sul territorio sono infatti coordinate dal maggiore Christian Tapparo, che è comandante della compagnia dei carabinieri di Cantù. Ad aiutarli, ci sono anche i volontari della protezione civile, i vigili del fuoco e le associazioni locali.

Come fare a riconoscerlo? Il 71enne è alto circa 1 metro e 55. Ha capelli e baffi brizzolati. Ha occhi castani. Potrebbe indossare una camicia chiara, pantaloni grigio chiaro, blu o marroni. Sarebbe uscito senza soldi, documenti e cellulare. Cammina inoltre molto lentamente. Potrebbe essere in difficoltà o disorientato considerato che non ha con sé i medicinali che dovrebbe assumere ogni giorno. Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell'ordine attraverso il numero unico delle emergenze 112 e l’Associazione Penelope Lombardia al 380.781.4931 oppure il 338.569.0032.