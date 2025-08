Trovato un cadavere in provincia di Como: è di Pasquale Zingaro

Nella giornata di oggi, domenica 3 agosto 2025, è stato ritrovato il cadavere di Pasquale Zingaro. L'uomo è il 71enne che era scomparso nella serata di mercoledì 30 luglio, da Figino Serenza, un comune che si trova in provincia di Como. I familiari non vedendolo rientrare avevano lanciato l'allarme e oggi è stata fatta la macabra scoperta.

La notizia della sua sparizione era apparsa su numerosi post sui social network e sui giornali. L'associazione Penelope Lombardia, da sempre vicina ai familiari di persone scomparse, aveva pubblicato un volantino virtuale sui propri canali. In tantissimi l'avevano condivisa nella speranza di poter aiutare i suoi cari. Nel frattempo i vigili del fuoco, i carabinieri, la protezione civile e gruppi di volontari si erano attivati per trovarlo. Tra loro anche Gipsy, il cane specializzato nella ricerca di tracce ematiche e cadaveri. Purtroppo, dopo diversi giorni di perlustrazione, è stato trovato il corpo del pensionato.

Il cadavere è stato rinvenuto sempre a Figino Serenza, in una zona vicina a via Mazzini dove l'anziano viveva. La notizia ha sconvolto tutti coloro che lo conoscevano. Il comune è un piccolo paese di appena tremila abitanti. Su alcuni gruppi Facebook, sono apparsi messaggi di cordoglio e vicinanza per la famiglia. Per il momento non è chiaro cosa possa essergli successo. Se all'origine della morte, vi sia un malore o una caduta o vi siano altre cause. Nelle prossime ore potrebbero esserci aggiornamenti tali da aiutare a comprendere cosa gli sia accaduto.