Si cerca la 17enne Hassan Magda, scomparsa da Como: nessuna notizia da 4 giorni

Una ragazzina di diciassette anni è sparita da venerdì 25 luglio 2025 da Como. L'adolescente si chiama Hassan Magda. In molte persone si stanno mobilitando per cercarla. Tra questi, c'è anche l'Associazione Penelope che assiste e sostiene i familiari di persone scomparse.

Proprio la pagina di Penelope – Lombardia, ha condiviso l'appello. Come didascalia al post, è stato scritto: "Attenzione!! Magda si è allontanata senza telefono, soldi e documenti! Ha un tatuaggio con una scritta in arabo sulla clavicola sinistra! Grazie mille a tutti!". L'attenzione è massima. Non è chiaro come la 17enne si sia allontanata e se lo abbia fatto da sola o meno. Così come non si sa se stia trovando riparo da qualcuno in qualche altra città o se le sia successo qualcosa. Chiunque dovesse incontrarla e riconoscerlo, è invitato a segnalarlo alle forze dell'ordine.

La 17enne è alta 1,67 metri, pesa 70 chili, ha capelli lunghi e castani scuro e occhi castani scuri. Al momento della scomparsa, indossava pantaloncini da calcio neri e una felpa nera. Inoltre aveva con sé, uno zainetto nero della Nike. Come scritto precedentemente, si sarebbe allontanata senza telefono, soldi e documenti. Sicuramente, come ricorda l'Associazione Penelope, potrebbe essere in difficoltà. Chiunque dovesse vederla, può contattare le forze dell'ordine al numero unico delle emergenze 112 o l'associazione Penelope Lombardia al numero 3807814931. L'attenzione è ovviamente massima.