Si cerca la 13enne Nicole Morosini, scomparsa da Busto Arsizio: “Il cellulare è stato localizzato a Milano”

Una 13enne risulta scomparsa da Busto Arsizio (in provincia di Varese) dalla serata di domenica 17 agosto. Si chiama Nicole Morosini e, come ha spiegato la madre con un post pubblicato su Facebook, sarebbe scappata da una comunità. L'appello è stato condiviso anche dall'associazione Penelope Lombardia. La ragazzina ha il cellulare con sé, che ha agganciato la cella di Milano Sud in zona Corvetto. "Vi prego condividete", è la richiesta della madre di Morosini, "aiutatemi".

L'associazione Penelope Lombardia ha pubblicato una descrizione di Nicole Morosini al momento della scomparsa. La ragazza, alta 1 metro e 60 e dal peso di circa 66 chilogrammi, l'ultima volta che è stata vista indossava una t-shit bianca, pantaloncini neri e scarpe da tennis bianche. Ha gli occhi marrone scuro e i capelli castani e come segno particolare è stato indicato un angioma leggermente visibile sulla guancia destra.

"È scappata ieri sera (domenica, ndr) dalla comunità", ha spiegato la madre con un post su Facebook. Morosini ha con sé il telefono e proprio questo è stato individuato nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 agosto nella zona Corvetto nel sud di Milano, quando ha agganciato una cella. L'invito è che chiunque la vedesse o avesse sue notizie contatti le forze dell'ordine o la stessa associazione Penelope Lombardia.