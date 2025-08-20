È stata ritrovata Nicole, la ragazzina di 13 anni che era scomparsa da Busto Arsizio il 17 agosto

Nicole è stata ritrovata. La 13enne si era allontanata da Busto Arsizio (Varese) la sera del 17 agosto. L’associazione Penelope Lombardia ha comunicato che le ricerche si sono concluse in modo positivo nella mattinata del 20 agosto.

Foto di repertorio

È stata ritrovata Nicole, la 13enne che si era allontanata da Busto Arsizio (in provincia di Varese) la sera di domenica 17 agosto. A dare la notizia è l'associazione Penelope Lombardia, che lunedì aveva pubblicato un appello con la descrizione della ragazzina. "Grazie a chi ha condiviso, a chi ha guardato con attenzione, a chi ha sperato con noi", si legge nel post condiviso sulla pagina Facebook: "Un abbraccio sincero a Nicole e alla sua famiglia".

Stando a quanto era stato riferito anche dalla madre della 13enne, Nicole si era allontanata autonomamente la sera del 17 agosto da una comunità di Busto Arsizio. La ragazzina aveva portato con sé il proprio telefono cellulare, ma si ignorava dove fosse diretta.

Nella notte tra il 17 e lunedì 18 agosto proprio il dispositivo elettronico aveva fornito una preziosa informazione agli investigatori: si era agganciato a una cella nella zona del Corvetto, il quartiere della periferia sud di Milano. Su invito anche della madre, la foto della 13enne è stata condivisa in massa sui social, cosa che potrebbe aver contribuito al buon esito delle ricerche. Non è stato comunicato né il luogo né l'orario esatto, ma nella giornata di oggi, mercoledì 20 agosto, l'associazione Penelope Lombardia ha fatto sapere che Nicole è stata ritrovata.