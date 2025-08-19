È stata ritrovata Alessia, la 15enne che era scomparsa da 8 giorni da Brembate di Sopra: “Sta bene”

Alessia si era allontanata da casa, a Brembate di Sopra (Bergamo), domenica 10 agosto senza cellulare né documenti. Come comunicato dall’associazione Penelope Lombardia la mattina del 18 agosto, la 15enne è stata ritrovata ed è tornata a casa.

Foto di repertorio

È stata ritrovata Alessia, la 15enne di Brembate di Sopra (in provincia di Bergamo) che risultava scomparsa da casa da domenica 10 agosto. A darne notizia è stata l'associazione Penelope Lombardia con un post pubblicato su Facebook nella tarda mattinata di ieri, lunedì 18 agosto, otto giorni dopo l'allontanamento della ragazza. "Grazie a chi ha condiviso la sua scheda. A chi ha segnalato, a chi ha guardato con attenzione, a chi ha sperato", si legge a corredo della notizia del ritrovamento.

Stando a quanto era stato riferito, Alessia si era allontanata di casa a Brembate di Sopra domenica 10 agosto. La famiglia, che aveva lanciato un appello online e che si era rivolta proprio ad associazione Penelope, aveva spiegato di essere particolarmente preoccupata in quando la ragazza non aveva con sé né il cellulare né i suoi documenti, ma solo una borsa di stoffa e una cassa bluetooth ovale di colore blu. Quando ormai era passata una settimana dalla scomparsa, l'associazione Penelope aveva condiviso sui suoi profili social un post che riportava una descrizione della ragazza e degli indumenti che indossava l'ultima volta che era stata vista, invitando chiunque a contattare le forze dell'ordine nel caso avesse sue notizie.

Otto giorni dopo, il 18 agosto, Alessia è stata ritrovata ed è tornata a casa. Non sono ancora chiare le circostanze, ma l'associazione Penelope ha comunque ringraziato tutti coloro che si sono impegnati nel far circolare l'appello "perché ogni condivisione può fare la differenza, ogni occhiata in più può riportare qualcuno a casa. A noi interessa cercare, non giudicare. I ‘perché', le ipotesi, i commenti sul ‘cosa avrei fatto io' lasciamoli da parte".