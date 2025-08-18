Ragazza di 15 anni scomparsa da 9 giorni da Brembate di Sopra: si cerca Alessia Daminelli

La 15enne Alessia Daminelli risulta scomparsa dal 10 agosto da Bembate di Sopra (Bergamo). La famiglia ha diffuso un appello online: Daminelli è castana con gli occhi marroni, alta circa un metro e 60. Al momento della scomparsa indossava un pantalone verde, una maglietta bianca a maniche corte e una borsa nera. Non ha con sé né telefono né documenti. Chiunque la veda è invitato a chiamare le forze dell’ordine o l’Associazione Penelope.

Alessia Daminelli, 15 anni, risulta scomparsa ormai dai nove giorni dal comune di Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo. La famiglia ha diffuso un appello online e su Facebook attraverso l'Associazione Penelope Lombardia con la descrizione dettagliata e la foto della ragazza: Daminelli ha i capelli castani e gli occhi marroni scuri. É alta circa un metro e 60 e pesa attorno ai 58 chili. Al momento della scomparsa indossava un pantalone lungo color verde oliva, una maglietta bianca a maniche corte con un disegno e una borsa a tracolla di stoffa nera.

I suoi familiari sono preoccupati anche perché Daminelli non avrebbe con sé né il cellulare né i documenti personali. Temono quindi che la ragazza possa trovarsi in difficoltà. Secondo quanto riferito nell'avviso di scomparsa avrebbe però con sé una cassa bluetooth ovale di colore blu elettrico. Nel volantino si invita chiunque la veda a contattare le Forze dell'Ordine chiamando il numero unico delle emergenze, il 112, oppure contattando direttamente l'associazione Penelope al numero 380 7814931.

La 15enne risulta scomparsa da più di una settimana: non si hanno più notizie di lei dal 10 agosto. Le ricerche sono coordinate dalle forze dell'ordine, mentre la comunità locale si è mobilitata condividendo l'appello della famiglia sui social. Non si esclude l'ipotesi dell'allontanamento volontario ma al momento non si ha nessuna certezza.