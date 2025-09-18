Trovato il cadavere di un uomo in una roggia a Briosco: sono in corso le operazioni di riconoscimento

Giovedì pomeriggio un giardiniere ha trovato il corpo senza vita di un uomo in una roggia di Briosco (Monza). Sono in corso le operazioni di riconoscimento della salma. Una delle ipotesi è che possa trattarsi di Piero Berardinelli, il 90enne scomparso da Veduggio il 6 settembre.

Immagine di repertorio

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nel pomeriggio di oggi in una roggia a Capriano, frazione di Briosco, in provincia di Monza e Brianza. Sono in corso le operazioni di riconoscimento del cadavere. Il sospetto è che possa trattarsi del corpo di Piero Berardinelli, il 90enne che dal 6 settembre risulta scomparso dopo essersi allontanato dalla sua casa di Veduggio, in Brianza.

Stando a quanto riferito dal quotidiano Prima Monza, il corpo sarebbe stato trovato nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 settembre, in una roggia all'interno di una proprietà privata in via Resegone, vicino a Villa Fontana. A fare la scoperta sarebbe stato un giardiniere che stava tagliando l'erba lì vicino. Sul posto sono arrivati, come da prassi, i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della compagnia di Seregno e l'ambulanza della croce bianca di Besana. Sono in corso le operazioni di riconoscimento della salma. Una delle ipotesi è che possa essere il cadavere di Piero Berardinelli, 90enne di Veduggio: l'anziano potrebbe essere scivolato nella roggia coperta da erba alta senza riuscire più ad uscirne. La folta vegetazione avrebbe poi complicato le operazioni di ricerca, che si erano interrotte lunedì scorso.