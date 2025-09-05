Escursionista trova il cadavere di un uomo nel fiume Oglio a Darfo: si indaga sulla sua identità

Un escursionista ha trovato il cadavere di un uomo nel fiume Oglio a Darfo Boario Terme (Brescia). Il corpo è stato recuperato e verrà sottoposto ad autopsia.

Foto di repertorio

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 settembre, nei pressi di un ponte sul fiume Oglio in località Corne Rosse a Darfo Boario Terme (in provincia di Brescia). A dare l'allarme è stato un passante che, camminando sull’argine del corso d'acqua nella zona del centro commerciale Adamello, ha avvistato il cadavere galleggiare nei pressi della centralina idroelettrica. I carabinieri di Breno sono al lavoro per identificare il corpo e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Dovrebbe trattarsi di un uomo d'età compresa tra i 50 e i 60 anni.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 16 del 5 settembre da parte di un escursionista. A Corne Rosse sono arrivati in pochi minuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma da un primo esame non sarebbero emersi segni di violenza sul corpo dell'uomo. Al momento, gli investigatori ipotizzano che possa essere caduto in acqua in seguito a un incidente, come una caduta accidentale durante una passeggiata.

La salma è stata trasportata all'ospedale di Esine, dove verrà sottoposta ad autopsia. Considerando lo stato in cui versava il corpo, questo sarebbe rimasto immerso in acqua per alcune ore e, infine, trascinato dalla corrente alla base di una piccola cascata.