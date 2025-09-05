milano
video suggerito
video suggerito

Escursionista trova il cadavere di un uomo nel fiume Oglio a Darfo: si indaga sulla sua identità

Un escursionista ha trovato il cadavere di un uomo nel fiume Oglio a Darfo Boario Terme (Brescia). Il corpo è stato recuperato e verrà sottoposto ad autopsia.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Enrico Spaccini
1 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 settembre, nei pressi di un ponte sul fiume Oglio in località Corne Rosse a Darfo Boario Terme (in provincia di Brescia). A dare l'allarme è stato un passante che, camminando sull’argine del corso d'acqua nella zona del centro commerciale Adamello, ha avvistato il cadavere galleggiare nei pressi della centralina idroelettrica. I carabinieri di Breno sono al lavoro per identificare il corpo e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Dovrebbe trattarsi di un uomo d'età compresa tra i 50 e i 60 anni.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 16 del 5 settembre da parte di un escursionista. A Corne Rosse sono arrivati in pochi minuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma da un primo esame non sarebbero emersi segni di violenza sul corpo dell'uomo. Al momento, gli investigatori ipotizzano che possa essere caduto in acqua in seguito a un incidente, come una caduta accidentale durante una passeggiata.

La salma è stata trasportata all'ospedale di Esine, dove verrà sottoposta ad autopsia. Considerando lo stato in cui versava il corpo, questo sarebbe rimasto immerso in acqua per alcune ore e, infine, trascinato dalla corrente alla base di una piccola cascata.

Attualità
Brescia
Cronaca
1 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Carlo Acutis, il santo di internet raccontato dagli insegnanti: “Un giorno ci fece dire: diventerà santo”
Canonizzazione Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati: il programma e le celebrazioni
"L'allegria era una sua dote, aveva un'esuberanza molto accentuata"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views