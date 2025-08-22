Uomo di 40 anni trovato morto nelle acque del Lago di Garda: era scomparso dopo una gita in pedalò

Immagine di repertorio

Ieri mattina il corpo senza vita di un uomo di 40 anni è stato trovato e recuperato dalle acque del Lago di Garda a Peschiera, in provincia di Verona. Stando alle prime informazioni diffuse, si tratterebbe di un cittadino indiano che risultava disperso da qualche giorno. L'uomo era uscito per una gita in pedalò ma non era mai tornato e un amico ne aveva denunciato la scomparsa. Sul corpo del 40enne non sembrerebbero esserci segni di violenza. Restano da chiarire le cause della morte.

Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 21 agosto, quando attorno alle 10:00 un passante ha allertato le forze dell'ordine, raccontando loro di aver visto un uomo apparentemente incosciente nell'acqua vicino al lungolago di Peschiera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento nautico e gli operatori del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza. Presenti anche la guardia costiera, la Polizia e i Carabinieri di Peschiera.

Il corpo dell'uomo è stato recuperato dall'acqua e gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma sarebbe rimasta in acqua pochi giorni e non presentava segni di violenza. Il 40enne risultava disperso dopo che un amico, suo connazionale, aveva denunciato la sua scomparsa: sapeva che era uscito per una gita in pedalò, ma non lo aveva più visto tornare e si era allarmato.