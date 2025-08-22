milano
video suggerito
video suggerito

Uomo di 40 anni trovato morto nelle acque del Lago di Garda: era scomparso dopo una gita in pedalò

Ieri mattina il corpo di un 40enne è stato ripescato dalle acque del lago di Garda a Peschiera, in provincia di Verona. Risultava disperso da qualche giorno: un amico ne aveva denunciato la scomparsa dopo che non l’aveva più visto tornare da una gita in pedalò.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Alice De Luca
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Ieri mattina il corpo senza vita di un uomo di 40 anni è stato trovato e recuperato dalle acque del Lago di Garda a Peschiera, in provincia di Verona. Stando alle prime informazioni diffuse, si tratterebbe di un cittadino indiano che risultava disperso da qualche giorno. L'uomo era uscito per una gita in pedalò ma non era mai tornato e un amico ne aveva denunciato la scomparsa. Sul corpo del 40enne non sembrerebbero esserci segni di violenza. Restano da chiarire le cause della morte. 

Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 21 agosto, quando attorno alle 10:00 un passante ha allertato le forze dell'ordine, raccontando loro di aver visto un uomo apparentemente incosciente nell'acqua vicino al lungolago di Peschiera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento nautico e gli operatori del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza. Presenti anche la guardia costiera, la Polizia e i Carabinieri di Peschiera.

Il corpo dell'uomo è stato recuperato dall'acqua e gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma sarebbe rimasta in acqua pochi giorni e non presentava segni di violenza. Il 40enne risultava disperso dopo che un amico, suo connazionale, aveva denunciato la sua scomparsa: sapeva che era uscito per una gita in pedalò, ma non lo aveva più visto tornare e si era allarmato.

Attualità
Cronaca
Lombardia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta urbanistica
a Milano
Revocati gli arresti di Manfredi Catella: torna libero il "re del mattone" di Milano
Lorenzo Pacini (Pd): “Chat private fra Comune e costruttori? Inaccettabili, ora basta con il modello Milano"
Il ricorso del "re del mattone" Manfredi Catella contro i domiciliari: "Non ci fu corruzione"
Giuseppe Marinoni si dimette anche dalla Commissione paesaggistica della regione
"Sbloccateci questi progetti pls, caffè quando vuoi": nella chat le pressioni di Catella sul Comune
Caso Pirellino, la chat che inchioda l'ex assessore Tancredi: “Sono andato al di là del mio ruolo"
"Mi confermi assessore?": Catella era considerato il vero sindaco di Milano da Tancredi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views