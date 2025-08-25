Trovato morto nel lago di Garda con una ferita alla testa: disposta l’autopsia e indagato l’amico

É stata disposta l’autopsia sul corpo di Ghanshyam Singh, il bracciante di 47 anni trovato morto nel lago di Garda a Peschiera (Verona). Sul cadavere, trovato con una profonda ferita alla testa, è stata disposta l’autopsia. L’amico, secondo il quale Singh era caduto in acqua mentre stavano facendo una gita in pedalò, è indagato per omissione di soccorso.

Immagine di repertorio

Si fanno sempre più sospette le circostanze della morte di Ghanshyam Singh, il bracciante 47enne di nazionalità indiana trovato senza vita nelle acque del lago di Garda, nei pressi di Peschiera, in provincia di Verona. Quando il corpo è stato ripescato dal lago la mattina di giovedì 21 agosto, Singh risultava sparito da alcuni giorni. A denunciarne la scomparsa era stato un amico, che aveva raccontato di un incidente in pedalò: stando alla sua versione dei fatti, i due lo avevano noleggiato sul lungolago, ma durante la gita erano entrambi caduti in acqua dopo un incidente con un'altra barca. Nel racconto dell'amico, tuttavia, ancora non verificato, ci sarebbero alcune incongruenze.

Anche per questo motivo le forze dell'ordine hanno deciso di disporre l'autopsia sul corpo di Singh, che dalle prime informazioni trapelate al momento del ritrovamento avrebbe presentato una profonda ferita alla testa. L'amico, invece, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di accusa di omissione di soccorso.

Secondo quanto riportato dal giornale Il Corriere della Sera di Verona, ci sarebbe anche un video che avrebbe ripreso gli ultimi attimi di vita di Singh e che avvalorerebbe l'ipotesi dell'incidente. Resta però da chiarire per quale motivo l'amico non abbia soccorso il 47enne che, secondo le informazioni raccolte dagli investigatori attraverso il fratello della vittima, non sapeva nuotare.