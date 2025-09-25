Si cerca Nicola Salinetti, scomparso da Garbagnate Milanese: non si hanno più notizie del 39enne da domenica scorsa

Il 39enne Nicola Salinetti risulta scomparso da domenica scorsa da Garbagnate Milanese (Milano). Non ha con sé il cellulare e potrebbe trovarsi in difficoltà. Ha i capelli castani mossi e gli occhi azzurri. Al momento della scomparsa indossava una maglia e un paio di bermuda scuri. Di solito porta anche bracciali, anelli e orecchini tondi. Ha diversi tatuaggi sulle gambe tra cui un calabrone, una donna e un disegno tribale attorno alla caviglia.

Nicola Salinetti (Foto: Facebook)

Da domenica scorsa non si hanno più notizie di Nicola Salinetti, 39enne scomparso da Garbagnate Milanese, in provincia di Milano. La famiglia si è detta molto preoccupata e ha diffuso un appello per il suo ritrovamento, condiviso su Facebook anche dall'Associazione Penelope Lombardia, specializzata negli annunci di persone scomparse. I familiari hanno fatto sapere che Salinetti non avrebbe con sé il suo cellulare e potrebbe quindi trovarsi in difficoltà.

Salinetti è di corporatura magra, alto un metro e 74, pesa 68 chili e, come si vede nella foto diffusa per il suo ritrovamento, ha i capelli castani mossi e gli occhi azzurri. Al momento della scomparsa, avvenuta domenica 21 settembre, Salinetti indossava pantaloni bermuda scuri e una maglietta. Di solito indossa anche diversi accessori: alcuni bracciali, anelli e orecchini tondi nei lobi. Il 39enne ha diversi tatuaggi sulla parte inferiore delle gambe: tra questi un calabrone, una donna e un disegno tribale intorno alla caviglia. Un altro elemento di riconoscimento è una cicatrice sulla parte superiore del naso.

Come scritto dall'associazione Penelope, chiunque dovesse vedere Salinetti può contattare le forze dell'ordine chiamando il numero 112 oppure segnalarlo alla stessa associazione al numero 380 7814931.