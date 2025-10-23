Si allontana da casa per andare al mercato, ma non fa ritorno: scomparso Antonio Rignanese

Questa mattina, giovedì 23 ottobre, Antonio Rignanese si è allontanato da casa per andare al mercato di via Oberdan a Nova Milanese (Monza e Brianza), dal quale non è più tornato. La famiglia ha fatto sapere che l’anziano potrebbe trovarsi in difficoltà.

Nell'immagine: Antonio Rignanese

È ormai passata qualche ora dalla scomparsa di Antonio Rignanese, un uomo di 85 anni residente a Nova Milanese (Monza e della Brianza). Questa mattina, giovedì 23 ottobre, l'uomo si è allontanato dalla sua abitazione per andare al mercato di via Oberdan, ma da quel momento non ha più fatto ritorno a casa.

L'associazione Penelope Lombardia, che dal 2006 affianca le famiglie e gli amici delle persone scomparse, ha pubblicato un post su Facebook verso le 3 di oggi pomeriggio, comunicandone la sparizione e invitando chiunque avesse notizie a contattare le forze dell'ordine.

La denuncia della scomparsa

A denunciare la scomparsa sulla pagina Facebook di “Sei di Nova Milanese se” sono i familiari di Antonio Rignanese, un anziano 85enne alto 1 metro e 75 circa, scomparso verso le 10.30 di questa mattina dopo essersi recato al mercato di via Oberdan a Nova Milanese, in provincia di Monza e della Brianza.

Leggi anche È stata ritrovata senza vita in un bosco Antonia Bianchi, la donna scomparsa il 2 ottobre a Faggeto Lario

L'anziano, che pesa circa 70 chili, è calvo e ha gli occhi marroni. Al momento della scomparsa, indossava un paio di pantaloni di velluto scuro, un giubbotto scuro e un cappellino di colore chiaro.

Le persone a lui vicine hanno specificato che il cellulare che ha con sé risulta spento, probabilmente a causa della batteria scarica, motivo per il quale Antonio potrebbe essere disorientato e trovarsi in difficoltà. La famiglia ha subito denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine.

Chiunque avvisti una persona somigliante alle foto diffuse negli appelli è invitato ad avvisare le forze dell'ordine al 112 oppure l'associazione Penelope Lombardia al numero 3807814931.