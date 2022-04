Esce dal carcere dopo 11 anni e mette a segno un colpo in farmacia a Monza: arrestato rapinatore seriale II rapinatore è stato sorpreso mentre entrava in una farmacia di via Buonarroti a Monza con il casco e un punteruolo in mano. La fuga è durata pochi minuti: i poliziotti lo hanno bloccato dopo poco tempo, inseguito anche dai farmacisti.

A cura di Giorgia Venturini

Era stato arrestato per le rapine che aveva messo a segno in tutta la Brianza e aveva scontato 11 anni di carcere. Ma manette e condanna non sono servite a un cinquantenne che una volta uscito dalla cella è tornato a mettere a segno rapine: è stato sorpreso mentre entrava in una farmacia di via Buonarroti a Monza. Una volta all'interno ha provato a intimidire i farmacisti con un punteruolo e a prendere tutti i soldi dalla casa prima di fuggire via facendo cadere anche qualche banconota. Come riporta Il Corriere della Sera, la fuga è durata pochi minuti: i poliziotti lo hanno bloccato dopo poco tempo, inseguito anche dai farmacisti.

Il colpo alla farmacia e l'arresto

Giusto qualche mesi di libertà e poi è ritornato in carcere: l'uomo infatti era uscito lo scorso 20 maggio mentre il colpo in farmacia lo ha commesso lo scorso mercoledì. Il pregiudicato è entrato con un punteruolo, un casco da motociclista e indossando guanti in lattice. La fuga è durata pochi minuti lungo via Buonarroti, verso la pista ciclabile del canale Villoresi. A fermarlo sono stati alcuni poliziotti in borghese, intervenuti tempestivamente sul posto dopo la chiamata dei farmacisti. Sono così riusciti a prendere e restituire alla farmacia il bottino, poco più di 500 euro. "Un grazie di cuore ed un plauso ai poliziotti che hanno operato – ha commentato il questore di Monza, Marco Odorisio – interrompendo sul nascere una pericolosa serialità di colpi ai danni delle farmacie". Ora il pregiudicato si trova di nuovo in carcere: per lui ci sarà un nuovo processo. Il suo ultimo colpo alla farmacia si aggiunge ai precedenti commessi in tutta la Brianza.