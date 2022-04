Rapina una farmacia e lo arrestano: era appena uscito dal carcere dopo 11 anni Un uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina ai danni di una farmacia: il 50enne, nemmeno un anno fa, era uscito dal carcere dopo una condanna a undici anni.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato arrestato nuovamente con l'accusa di rapina: un uomo, nemmeno un anno fa era uscito dal carcere, dove aveva scontato una condanna a undici anni di reclusione sempre per lo stesso reato. Nonostante il tempo trascorso in cella, il 50enne – appena uscito – ha comunque deciso di compiere una rapina a mano armata. Reato che, stando a quanto si legge in una nota stampa, è avvenuta mercoledì 6 aprile alle ore 17 a Monza.

La rapina in farmacia

L'uomo avrebbe rapinato una farmacia del quartiere San Donato: sarebbe entrato con il volto nascosto e un coltello. Dopo aver portato via il bottino, è scappato. Sul posto è intervenuta la polizia: gli agenti hanno svolto tutti i rilievi per risalire all'identità del responsabile. Una pattuglia, che si trovava in via Buonarroti, ha visto poco dopo una persona che correva con il volto coperto da una calzamaglia di nylon, un casco e dei guanti in lattice. Gli agenti, ricordando la descrizione fornita poco prima, la hanno così bloccata.

Arrestato poco dopo la rapina

L'uomo avrebbe quindi estratto un punteruolo e avrebbe provato a colpire i poliziotti. Una volta portato in Questura, è stato sottoposto a una perquisizione durante la quale sono stati trovati: un cacciavite e 490 euro in contanti che corrispondevano al bottino portato via dal negozio. Dagli accertamenti, è poi emerso che il 50enne era stato scarcerato a maggio 2021 dopo una condanna di undici anni per diverse rapine a istituti di credito o banche. Adesso si trova nuovamente in carcere. Intanto proseguono le indagini degli investigatori soprattutto per altre rapine che sarebbero state commesse con lo stesso modus operandi e nell'ultimo mese: "Un grazie di cuore ed un plauso ai poliziotti che hanno operato, interrompendo sul nascere una pericolosa serialità di colpi ai danni delle farmacie, ripristinando la legalità ed il senso di sicurezza a favore delle comunità", ha detto il Questore della provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio.