Emilio Velazco confessa l’omicidio di Aurora Livoli e gli abusi: “Non pensavo di averla uccisa, ho vegliato su di lei”

Il frame in cui si vedono il 53enne e Aurora Livoli dirigersi verso il cortile di via Paruta

Il 57enne Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato l'omicidio di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta in un cortile condominiale di via Paruta a Milano la mattina dello scorso 29 dicembre. L'uomo, interrogato questa mattina, giovedì 8 gennaio, nel carcere di San Vittore dal pm Antonio Pansa e dalla collega Letizia Mannella, ha ammesso di aver anche abusato sessualmente della diciannovenne.

Lo ha riferito il suo legale, l'avvocato Massimiliano Migliara, aggiungendo che le ammissioni del suo assistito sono avvenute "in un quadro meramente indiziario". Il 57enne ha, infatti, riferito di non essersi reso conto di averla uccisa se non il giorno dopo vedendo i servizi televisivi e ha rivelato di aver vegliato sulla ragazza "pensando fosse assopita".

"Dal mio punto di vista – dice ancora l'avvocato Migliara – è emerso un notevole problema di percezione della realtà da parte del mio assistito, ma non banalizzerei dicendo che il difensore chiede una perizia psichiatrica, perché noi non abbiamo chiesto nulla". E in merito a una eventuale perizia psichiatrica ha aggiunto: "È emerso più di un elemento che mi fa ritenere che ci sia un problema di quel tipo, naturalmente sarà lavoro per i tecnici, per medici, per i professionisti".

Dall'omicidio alle indagini

Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, l'uomo avrebbe incontrato Livoli poco dopo aver tentato di rapinare un'altra 19enne alla stazione della metro di Cimiano. Dopo l'aggressione, salvata dall'intervento di alcuni passanti, Velazco sarebbe tornato sulla stessa banchina dove avrebbe girato il giacchino double face dalla parte bianca tentando di camuffarsi. Lì, intorno alle 22:30, avrebbe incontrato Aurora Livoli.

Stando a quanto appreso, la 19enne si era allontanata un mese prima da Latina, dove viveva con i genitori adottivi, per spostarsi a Milano. I parenti l'avevano sentita alcuni giorni prima dell'omicidio, nella speranza (vana) di convincerla a tornare a casa. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, si vedono Velazco e Livoli darsi la mano. A un certo punto, poi, il 57enne si sarebbe inginocchiato provando ad abbracciare le gambe della ragazza. Dopo essersi allontanati a piedi dalla stazione i due sono arrivati in via Paruta e sono entrati nel cancello del condominio dove è stato poi trovato il corpo della ragazza. A lanciare l'allarme la mattina seguente è stato il custode del palazzo che ha riferito di aver trovato il cadavere della 19enne semi svestito, con evidenti segni di strangolamento sul collo e alcuni indumenti sparsi sul prato.

L'interrogatorio di Velazco

Oggi, giovedì 8 gennaio, Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato di aver abusato sessualmente e ucciso Aurora Livoli. Nel corso dell'interrogatorio davanti al pm ha riferito anche di aver incontrato "per caso" la 19enne sulla banchina della linea 2 della metropolitana di Milano. Lì, secondo il racconto dell'uomo, Livoli gli avrebbe chiesto un aiuto economico per acquistare un pacchetto di sigarette.

All'esterno del carcere di San Vittore, dove Valdez Velazco è stato interrogato, il legale ha sostenuto che il suo assistito "ha avuto una reazione a cortocircuito, non voleva ucciderla e si è accorto soltanto dopo di averlo fatto". Secondo il legale, il 57enne avrebbe, infatti, mostrato "una rottura con il senso della realtà".

Secondo quanto appreso, però, l'uomo avrebbe già aggredito e violentato altre due donne in strada in passato, una a Milano e una a Cologno Monzese. Avrebbe, inoltre, molestato una 40enne in strada sempre a Cologno dove l'uomo risulta essere domiciliato in un'abitazione in condivisione con la compagna.