Chi è Gabriel Valdez Velazco l’uomo indagato per la morte della 19enne Aurora Livoli

Come confermato a Fanpage.it da fonti investigative, si chiama Gabriel Valdez Velazco il 57enne peruviano indagato per la morte della 19enne Aurora Livoli. L'uomo, con precedenti per violenza sessuale e irregolare sul territorio nazionale, si troverebbe ora in carcere dopo essere stato individuato e fermato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano e del Nucleo Operativo della Compagnia Milano Porta Monforte, a seguito sia di una tentata rapina aggravata verso una ragazza peruviava di 19 anni alla stazione della metro Cimiano sia per il sospetto di omicidio di Aurora Livoli, trovata morta in un cortile di via Paruta, nei pressi di via Padova, a Milano. L'uomo, domiciliato a Cologno Monzese, alle porte di Milano Est, doveva viveva con la compagna, aveva anche un provvedimento d’espulsione del 2024.

Secondo quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, l'uomo la sera del 28 dicembre scorso prima avrebbe tentato di rapinare con violenza una ragazza alla fermata della metro Cimiano e poi, poche ore dopo, sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona, camminare insieme a Aurora Livoli intorno alle 23 e entrare con lei nel cortile di via Paruta. Il corpo di Aurora sarebbe stato poi ritrovato seminudo e con evidenti segni di violenza la mattina seguente, del 29 dicembre all'interno di un cortile di via Paruta 74. Cosa sia accaduto effettivamente e le cause della morte della giovane sono ancora in fase di chiarimento da parte dei militari.

L'autopsia sul corpo di Aurora Livoli è stata effettuata ieri, 2 gennaio. I primi risultati emersi finora confermerebbero l’ipotesi dello strangolamento a mani nude come causa del decesso. La ragazza infatti fin da subito aveva segni al collo, e un ematoma all’occhio. Per quanto riguarda invece l'ipotesi anche di violenza sessuale al momento non ci sono ancora informazioni né conferme.